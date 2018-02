München (ots) -



Die RTL II-Daily-Soap "Berlin - Tag & Nacht" zählt zu den erfolgreichsten Vorabendserien im deutschen Fernsehen und ist seit Jahren on air, online und in Social Media ein Erfolgsgarant. Jetzt können sich die Fans noch mehr mit ihrer Lieblingsserie beschäftigen: "Berlin - Tag & Nacht. Das Buch der Challenges für Tag und Nacht" ist ein originelles Wendebuch mit 100 kreativen Mitmach-Ideen und Aufgaben. Das offizielle Buch zur Daily Soap erscheint bei Eden Books und ist ab 8. Februar im Handel verfügbar.



Nach dem Erfolg des 2013 erschienen Buchs "Wir. Geil...und du so?", das Platz 4 der Spiegel-Bestsellerliste erreichte, gibt es jetzt ein neues offizielles Buch zur Soap. Ab sofort lädt das Wendebuch "Berlin - Tag & Nacht. Das Buch der Challenges für Tag & Nacht" mit vielen Illustrationen und Bildern seine Fans zum Mitmachen ein. Eine gute Tat begehen, eine witzige Ausrede finden oder ein Partyfood-Test initiieren - in 50 Challenges für den Tag und weiteren 50 für die Nacht können die Fans der Soap kreativ sein, das Buch mit Notizen und Bildern füllen und einfach Spaß haben.



"Das Buch der Challenges für Tag & Nacht" erscheint ab 8. Februar bei Eden Books und wird on air, online und in den Social Media beworben.



Thomas Elbracht, Leiter Brand Partnership & Entertainment El Cartel Media: "Das crossmedial überaus erfolgreiche TV-Format ,Berlin - Tag & Nacht' erfährt mit diesem Buch eine originelle weitere Verlängerung der Marke. Layout und Inhalt sind exakt auf die junge Zielgruppe abgestimmt, der Lifestyle der Soap und ihrer Stars wird perfekt ins Buchsegement übertragen."



Marion Nielsen, Leitung Marketing und Kommunikation Eden Books: "Ein tolles und interaktiv gestaltetes Buch, mit der vollen Bandbreite an Spiel, Lifestyle und Spaß. Nicht nur für Fans, sondern für alle, die gerne kreativ sind und neue Seiten Berlins kennen lernen möchten."



Mit bis zu 1,30 Millionen Zuschauern gesamt* pro Folge, knapp drei Millionen Facebook-Fans und bis zu 26,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 29-jährigen Zuschauern hat RTL II mit der Daily Soap "Berlin - Tag & Nacht" ein absolutes Erfolgsformat im Vorabendprogramm etabliert. "Berlin - Tag & Nacht" startete im September 2011 bei RTL II und war die erste crossmediale Daily Soap im deutschen Fernsehen. Die Facebookseite des Formats ist mit knapp 3 Millionen Fans die erfolgreichste Facebookseite eines deutschen TV-Formats. Das Formatkonzept wurde bereits in zahlreiche andere Länder wie Frankreich, Ungarn und Österreich verkauft. "Berlin - Tag & Nacht" wird von filmpool Film- und Fernsehproduktion produziert.



RTL II ist der Münchener TV-Sender zeigt mit seinem Programm das Leben in all seinen Facetten. Das macht RTL II zum deutschsprachigen Reality-Sender Nr. 1. Die jungen TV-News setzen Trends, Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps zeigen faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Darüber hinaus unterhält RTL II mit den besten Serien und Spielfilmen.



El Cartel Media ist der Vermarkter von RTL II. Das sendereigene Unternehmen schafft rund um die attraktiven Programme einzigartige Angebote für eine moderne und effiziente Markenkommunikation - über alle digitalen Medien und Endgeräte hinweg.



*Quelle: AGf/GfK, TVScope 6.1, 1.9.2017-31.1.2018



