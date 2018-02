Nach den Turbulenzen zu Beginn dieser Woche hat sich die Aufregung an den Börsen zunächst gelegt. Die deutschen Exporteure haben im Jahr 2017 einen neuen Rekordwert erzielt. Die Importe wuchsen sogar noch stärker, so dass der Handelsüberschuss leicht rückläufig war. Unterdessen strebt die Commerzbank für das Jahr 2018 wieder eine Dividende an. Tesla verbuchte den höchsten Quartalsverlust der Firmengeschichte. Holger Scholze mit den Reaktionen.