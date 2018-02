Während die Spanier neidisch nach Deutschland blicken, reagieren die Amerikaner verhalten.

Nach langen Verhandlungen haben sich Union und SPD am Mittwoch auf einen Koalitionsvertrag verständigt, über den die SPD-Mitglieder ab dem 20. Februar abstimmen werden. Die Reaktionen aus dem Ausland auf eine mögliche erneute Große Koalition sind gespalten.

USA

Die großen politischen Linien von Angela Merkel werden in den USA genau beobachtet, sie landete schon als Euroretterin und Flüchtlingskanzlerin auf den Titelseiten großer Zeitungen. Merkels verhältnismäßig schlechtes Wahlergebnis bei der Bundestagswahl wurde von amerikanischen Medien ausführlich begleitet, die Zukunft der Kanzlerin in einer vierten Amtszeit überwiegend als ungewiss bewertet. "Merkel hängt in den Seilen", titelte etwa die Website "Vox" vergangene Woche.

Die Nachricht der Einigung zwischen SPD und CDU wird für den Moment eher verhalten aufgenommen. "Die Einigung hat das Potenzial, den monatelangen politischen Stillstand in Deutschland zu beenden", kommentierte die Analyse-Website Axios. "Aber sollten die Sozialdemokraten das Abkommen ablehnen, könnte es das Land unter einer CDU-Minderheitsregierung in ein politisches Chaos stürzen - was möglicherweise das Ende von Merkels Karriere beschleunigen würde."

Tom Wright, Experte beim Thinktank Brookings, äußerte sich auf Twitter pessimistisch. "Jeder hofft, dass die SPD den Koalitionsvertrag mit Merkel ratifiziert. Aber ich sehe nicht, wie diese Koalition langfristig für sie oder für Deutschland sinnvoll ist." Die "New York Times" hob hervor, dass eine Große Koalition die "rechte Partei Alternative für Deutschland zum Oppositionsführer im Bundestag" macht. NPR-Korrespondentin Soraya Sarhaddi Nelson sieht die SPD als "großen Gewinner", weil die neue Regierung Gesundheits- und Sozialleistungen, vor allem Senioren, in den Mittelpunkt rücke. In der Flüchtlingspolitik hätten "die Ultra-Konservativen in der Koalition allerdings auch ein großes Zugeständnis abgerungen".

EU

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zeigte sich zufrieden mit dem Koalitionsvertrag. "Das Europa-Kapitel gefällt mir sehr gut", sagte der Spitzenpolitiker der Deutschen Presse-Agentur und Fernsehsendern. Dass sich die künftige Regierung so früh auf europapolitische Themen festlege, könne er nur begrüßen. Als einen der besonders positiven Aspekte nannte Juncker die Bereitschaft von CDU, CSU und SPD, die deutschen Beiträge für den EU-Haushalt zu erhöhen. Zudem lobte er die geplanten Bemühungen, sich noch stärker für die Einhaltung der demokratischen und rechtsstaatlichen Werte in der EU einsetzen zu wollen. Zu den Ankündigungen, dass Martin Schulz, in der Koalition Außenminister werden will, sagte Juncker: "Er kann das." Die Befähigung für das Amt sei dem SPD-Politiker nun wirklich nicht abzusprechen.

Großbritannien

Aus Sicht der Briten ist klar, wer der Verlierer der Wahlen und des monatelangen Gezerres um die Regierungsbildung ist: die deutsche Bundeskanzlerin. Lange galt Angela Merkel als Schlüsselfigur in Europa und in den Brexit-Verhandlungen. Was sie sagt und tut, wird in Großbritannien ganz genau verfolgt. Dass sie bei den Wahlen so schlecht abschnitt, sorgte für Schadenfreude. Vor allem bei Brexit-Befürwortern kann Merkel wegen ihrer Flüchtlingspolitik nicht punkten.

In der britischen Presse stellt man die nun vereinbarte Große Koalition und die Verteilung der Ministerposten als Schwäche von Merkel dar - und verweist allerorten darauf, dass die AfD nun stärkste Oppositionspartei ist. "Der vier Monate lang dauernde Stillstand in der Politik hat die Stimme Deutschlands in Europa geschwächt" zieht das EU-skeptische Blatt "Daily Mail" genüsslich Fazit.

Dennoch hält sich die (Schaden-)Freude auf der Insel in Grenzen. Aus gutem Grund. Dass SPD-Mann Martin Schulz - der wohl zukünftige Außenminister Deutschlands - ein ausgesprochener EU-Fan ist, ist den Briten nicht verborgen geblieben. Und darüber hinaus sagen die - voraussichtlichen - Koalitionspartner in ihrem Vertrag explizit zu, sich für eine "starke Europäische Union" einzusetzen, für eine "Europäische Union, die nach Innen erfolgreich ist und zugleich in der globalisierten Welt unsere Interessen ...

