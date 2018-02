Bei der Commerzbank geht noch was

Schade, dass sich der Gesamtmarkt am Donnerstag in keiner allzu guten Verfassung präsentierte. Andernfalls wären für die Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) höchstwahrscheinlich deutlich größere Kursgewinne drin gewesen. Anleger zeigten sich von den jüngsten Zahlen des Instituts begeistert.

Hohe Kosten für die Restrukturierung und Stellenstreichungen hatten die Commerzbank im ersten Halbjahr 2017 noch in die Verlustzone gedrückt, doch schon nach neun Monaten wurde wieder ein Gewinn ausgewiesen. So ist das Plus von 156 Mio. Euro am Jahresende keine große Sensation. 2016 lag das Plus bei 279 Mio. US-Dollar und 2015 sogar bei 1,1 Mrd. Euro. Angesichts der Umstände jedoch keine allzu schlechte Leistung. Noch wichtiger: Die Commerzbank will in Zukunft weiter angreifen.

Den vollständigen Artikel lesen ...