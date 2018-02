Die Unternehmensgruppe Theo Müller ist ein europaweit agierender luxemburgischer Konzern der Lebensmittelindustrie. Besonders bekannt ist die Marke Müller der Tochtergesellschaft Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG.

Ludwig Müller gründete 1896 in Aretsried eine kleine Dorfmolkerei, die sein Sohn Alois Müller 1938 als gelernter Käser weiterführte. 1971 übernahm Theo Müller, der Enkel des Unternehmensgründers, die Leitung. Er baute die Molkerei, damals mit vier Angestellten, zu einer weltweit agierenden Unternehmensgruppe aus, zu der unter vielen anderen auch die Molkereien Weihenstephan und Sachsenmilch gehören. Insgesamt verfügt die Unternehmensgruppe über 25 Produktionsstandorte, an denen mehr als 27.000 Mitarbeiter beschäftigt sind. Handelsmarken und Basis-Milchprodukte, wie Desserts, Milchreis, Joghurt, Sauermilch, Butter, H-Milch oder Käse, sind die Hauptsäulen des Produktportfolios im Molkereibereich.

Produktion rund um die Uhr

Die Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG mit Sitz in Aretsried ist das Kernunternehmen der Unternehmensgruppe. Das Sortiment umfasst hier vor allem Produkte aus dem Frischebereich, die rund um die Uhr hergestellt werden. Beschäftigt sind am Standort insgesamt 1.200 Mitarbeiter. Auf einer der Linien wird Joghurt in Kunststoffbecher mit Volumina von 150 bis 500 Gramm abgefüllt. Auf acht Bahnen nebeneinander können hier große Mengen an Bechern stündlich befüllt werden, wobei dies wahlweise mit nur einer Sorte oder auch zwei oder vier unterschiedlichen Sorten geschehen kann.

Jede Sorte hat eigene Becher und Platinen

"Wir haben für jede der vielen unterschiedlichen Sorten, die wir hier abfüllen, im PC hinterlegte Daten. Die Aufträge sind über das Touch-Display abrufbar. Jeder der Becher hat auf dem Boden einen eigenen Barcode. Beim Einlegen der langen Becherstapel in eine der acht Bahnen, die die Becher in Richtung Maschine befördern, wird dieser Barcode von jeweils einer Indspect-Kamera überprüft. Die Software lädt das ...

