Die Pico-Colour und ihre Möglichkeiten können Etikettendrucker nun erstmals auch bei der deutschen Tochtergesellschaft in Bensheim in einem eigens dafür geschaffenen Showroom live erleben. Ausführliche Tests mit Standard Haftmaterial von Herma ergaben jetzt eine exzellente Druckqualität mit hervorragender Wirtschaftlichkeit. "Unsere Produkte PP weiß extra tc (Sorte 880), PP 50 transparent tc (Sorte 885) und PP silber tc (Sorte 891) können die sofort aufnehmen - das Druckbild ist dank optimaler Farbhaftung exzellent", kommentiert Timo Kerilahti, der bei Herma Haftmaterial im technischen Service tätig ist. "Damit eröffnen sich für Etikettendrucker zukünftig völlig neue Möglichkeiten. Speziell bei der Produktion von Kleinstauflagen können diese mit einem breiten Spektrum an Materialien ...

