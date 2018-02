Eintracht Frankfurt steht im Halbfinale des DFB-Pokals, und die Aktie der Commerzbank führt heute Morgen den DAX mit einem satten Plus von über 2% an - Frankfurt rules, gell!? Dabei waren die Zahlen des Geldinstituts alles andere als berauschend, der Gewinn hat sich im zurückliegenden Jahr annähernd halbiert. Nach dem Motto "Besser als nix" griffen die Anleger dennoch zu, zumal das Ergebnis der Commerzbank im direkten Vergleich mit dem Mitbewerber Deutsche Bank schon wieder richtig gut ausfällt. Höchste Zeit also für einen genauen Blick auf das Kurspotenzial:

Den vollständigen Artikel lesen ...