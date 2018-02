Paris/Rosenheim (ots) -



Kathrein, ein Spezialist für zuverlässige, hochwertige Kommunikationstechnik mit Sitz in Rosenheim, stellt gemeinsam mit dem französischen Telekommunikationskonzern Orange und dem Netzwerkspezialisten Nokia die Weichen für den Einsatz von 5G-Technologie in der Praxis. Dazu wurde jetzt in Paris ein neuartiges Antennensystem vorgestellt, das 5G-fähige MIMO-Technologie mit den Standards für bestehende Mobiltechnologien wie zum Beispiel LTE (4G) kombiniert.



Bislang war es kaum möglich, bestehende Antennenstandorte 5G-fähig zu machen, da meist nicht genug Platz zur Verfügung steht. Die jetzt vorgestellte, gemeinsam entwickelte Lösung ermöglicht es, Antennenstandorte ohne zusätzlichen Platzbedarf und bei einem optimalen Kosten-Nutzen-Verhältnis so aufzurüsten, dass mobile Dienste der nächsten Generation sicher bereitgestellt werden können. Orange möchte diese 5G-Lösung Mitte 2019 in Frankreich an bis zu 30 Prozent aller Antennen-Standorte einsetzen. Weitere internationale Rollouts sind geplant, etwa in Rumänien, der Slowakei und Polen. Der 5G-Standard soll ab dem Jahr 2020 weltweit eingeführt werden und die Übertragungsgeschwindigkeit und Datenmengen im Mobilfunksektor vervielfachen.



Als erstes System weltweit integriert die neue Lösung eine passive Multiband-Antenne und eine sogenannte "massive adaptive MIMO-Antenne" in einer einzigen Einheit. Die passive und adaptive Antenne (PAA) von Nokia kombiniert die neuesten Antenneninnovationen und ebnet den Weg zu 5G, indem sie die Vorteile der innovativen Cloud-basierten, hochskalierbaren AirScale Radio Access-Lösung nutzt.



Diese State-of-the-Art-Lösung bietet fortschrittliche 5G-mMIMO-Funktionen und ein hochmodernes passives Antennendesign mit 4x4-MIMO-Fähigkeit für alle Frequenzbänder unter 6 MHz. Die neue Technologie bildet die Basis zur Bereitstellung leistungsstarker Ultra-Breitband-Lösungen und bereitet Telekommunikationsunternehmen den Weg zur 5G-Technologie in der Praxis.



Die Kooperation profitiert von der bewährten Erfahrung von Kathrein in Entwicklung, Fertigung und Einsatz von Hochleistungsantennen. Das Unternehmen ist Spezialist in der Multiband-Antennentechnologie mit integrierten 4x4-MIMO-Funktionen in Sub-6-GHz-Multiband-Konfigurationen. Nokia bringt sein Know-how in der MIMO-Technologie ein und entwickelt seit vielen Jahren aktive Antennentechnologien. Der Netzausrüster bietet eine breite Palette von leistungsstarken aktiven Antennenlösungen, sowohl für bestehende Netzwerktechnologien als auch für den Zukunftsstandard 5G.



"Nokia und Kathrein kombinieren auf einzigartige Weise Innovation und Erfahrung, bei Smart-Radio- wie auch bei Radiofrequenz-Lösungen. Gemeinsam mit der Orange Group ebnen wir den Weg zu 5G", sagt Anton Kathrein, CEO der Kathrein-Gruppe. "Nokia bietet innovative Site-Lösungen für die 5G-Bereitstellung. Wir entwickeln mit Orange und Kathrein eine einzigartige Lösung, mit der wir bestehende Antennenstandorte optimal ausnutzen können", ergänzt Rauno Jokelainen, Vice President der Nokia Smart Radio Development Unit.



"5G wird eine Schlüsseltechnologie für neue Anwendungen für Privatkunden und Unternehmen sein. Orange arbeitet mit seinen Partner bereits an Einsatzstrategien, um eine zügige und effiziente Einführung in unseren Märkten zu ermöglichen", sagt Arnaud Vamparys, SVP Radio Networks & 5G-Gruppenleiter der Orange Group.



