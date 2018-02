Hamburg (ots) - Hamburger Berater-Gruppe nimmt die auf Technologie- und Industriekunden spezialisierte Kommunikationsberatung Akima Media an Bord.



Akima Media GmbH wird Teil der Faktenkontor-Gruppe



Das Hamburger Faktenkontor ist nach der Übernahme der Digitalagentur media makis weiter auf Wachstumskurs. Neuestes Mitglied der Gruppe ist die Akima Media GmbH, eine der führenden Kommunikationsberatungen für IT, Technologie- sowie Industriekunden. Die 1995 gegründete Agentur beschäftigt mehr als 30 Mitarbeiter in München, London und Paris und bringt neben den neuen Standorten zusätzliches Branchen-Know-how sowie Digital- und Content-Marketing-Services beim Faktenkontor ein. Über das bewährte, weltweite Spezialisten-Netzwerk 'Akima.Net' kommen über 500 weitere Experten in den Regionen EMEA und Nordamerika hinzu. Die Kommunikationsberater der Akima Media betreuen führende IT- und Technologie-Anbieter wie Atos, PFU und Software AG.



Faktenkontor wächst zu einer der größten inhabergeführten Kommunikations-beratungen des Landes heran



Das jüngste Mitglied der Faktenkontor-Gruppe bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Kommunikationsberatung für IT-, Technologie- sowie Industrieunternehmen in die Partnerschaft ein. "Mit mehr als 80 Mitarbeitern an acht Standorten und einem wachsenden globalen Partnernetzwerk zählen wir jetzt zu den größten inhabergeführten Kommunikationsagenturen in Deutschland und erweitern unser Beratungsangebot. Durch Akima haben wir ab sofort erfahrene Experten für IT- und Digitalisierungsthemen an Bord. So erschließen wir nicht nur neue Branchen, sondern können auch die Leistungen für unsere Kunden ausbauen", erklärt Jörg Forthmann, Geschäftsführender Gesellschafter der Faktenkontor-Gruppe, den Mehrwert des Zusammenschlusses.



Fachkompetenz durch faktenbasierten Ansatz und fundierte Analysen



Die von Unternehmensberatern gegründete Gruppe vereint langjährige Wirtschafts- und Technologiekompetenz und zeichnet sich durch umfassende Expertise in Digitalkommunikation, Media Relations, Analyse und Recherche, Social Media sowie Content Marketing und Content-Strategien aus. Der gemeinsame, faktenbasierte und ergebnisgetriebene Ansatz basiert auf fundierten Kommunikations-, Markt- und Umfeld-Analysen. Daraus entwickeln die Kommunikationsexperten individuelle Strategien sowie zeitgemäße, nutzenorientierte Inhalte, mit denen Unternehmenskunden ihre Zielgruppen und ihre Geschäftsergebnisse erreichen.



Akima-Geschäftsführer Volker Schmidt setzt auf starke Synergien



"Die Stärken des Faktenkontors rund um Kommunikationsanalysen, Research und B2B-Kommunikation sind ein echter Mehrwert für Akima. Wir gewinnen dadurch zusätzliche Strategie-Kompetenz, um unseren Kunden auch in Zukunft umsetzungsstark wirksame Lösungen bieten zu können. Immer mit dem Ziel, durch Beratung und Content Marketing den Geschäftserfolg der Kunden voranzutreiben. Damit sind wir bestens aufgestellt, unser dynamisches Wachstum mit Schwerpunkt auf die digitalen Märkte weiter voranzutreiben", zeigt sich Volker Schmidt, Geschäftsführender Gesellschafter der Akima Media GmbH, von den Synergien innerhalb der Gruppe überzeugt.



Faktenkontor: Berater für Unternehmens- und Vertriebskommunikation



Faktenkontor ist der Berater für Unternehmens- und Vertriebskommunikation. Branchenerfahrene Experten unterstützen Unternehmen aus Finanzdienstleistung, Gesundheitswirtschaft sowie der Beratungs- und Technologie-Branche darin, ihre Zielgruppen über klassische und digitale Medien sowie im persönlichen Kontakt zu erreichen. Neben Medienberatung gehören Konzeption und Umsetzung von Kampagnen sowie Social-Media-Strategien zum Leistungsspektrum. Das Faktenkontor ist zertifiziertes Mitglied der Gesellschaft der führenden PR- und Kommunikationsagenturen (GPRA) und zertifiziertes Mitglied des Hamburger Consulting Club e.V. (HCC).



Besuchen Sie unsere Website: www.faktenkontor.de.



Akima Media: Experten für B2B- und B2C-Unternehmen



Akima Media unterstützt seit 1995 B2B- und B2C-Unternehmen aus den Bereichen IT, IT-Security, Technologie, Industrie und Marketing mit strategischer Kommunikationsberatung. Die Agentur verfügt über mehr als 30 Mitarbeiter an den Standorten München, London und Paris. Über das weltweite Netzwerk 'Akima.Net' mit über 500 PR-Profis unterstützt Akima Media seine Kunden in allen wichtigen Wirtschaftsregionen der Welt. Seit 2018 gehört Akima zur Faktenkontor-Gruppe, einer der größten inhabergeführten Kommunikationsagenturen in Deutschland mit Hauptsitz in Hamburg und weiteren Standorten in Berlin, Köln, Frankfurt und Istanbul.



Unter dem Motto "Communicate & Develop Business" verstehen die Berater der Akima Media Kommunikation als integralen Teil der Geschäftsentwicklung ihrer Auftraggeber. Neben klassischer Pressearbeit, Finanz- und Wirtschaftskommunikation sowie Content-Erstellung umfasst das Portfolio auch Content Marketing, Influencer Relations und Digitalkampagnen.



Besuchen Sie unsere Website: www.akima.net/de.



