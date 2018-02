Stabübergabe beim Solar Cluster Baden-Württemberg: Franz Pöter ist der neue Geschäftsführer der südwestdeutschen Branchenvereinigung. Der 42-Jährige baut auf 15 Jahren Erfahrung mit erneuerbaren Energien auf und kennt sich in der Energiepolitik des Landes aus. Pöter hat am 1. Februar 2018 sein Amt angetreten. Er folgt auf Carsten Tschamber, der in die Solarwirtschaft gewechselt ist. Pöter war von ...

