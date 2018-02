Hannover - Das Marktumfeld für Credits ist seit Jahresbeginn durchweg positiv und Spreadbewegungen halten sich in Grenzen, so Michaela Hessmert und Melanie Kiene, CIIA von der Nord LB.Anfang Februar hätten sich die Risikoaufschläge im iTraxx Senior Financials moderat ausgeweitet (iTraxx Senior Financial: Aktuell 46 Bp). Dennoch bleibe das Umfeld sehr günstig für die Institute, um etwaigen Nachholbedarf hinsichtlich der Erfüllung der TLAC und MREL-Quoten voranzutreiben. Die Spreads der Neuemissionen seit Jahresbeginn hätten sich eingeengt, allerdings nicht mehr so deutlich wie noch im Januar. Bei weiter zunehmender Risikowahrnehmung der Investoren würden einige der Non-Preferred Senior Neuemissionen (z.B. BNP, UniCredit, Deutsche Bank) über ihrem Issue Spread handeln. Ein möglicher Trigger für eine längerfristig steigende Risikoaversion seitens der Investoren könnte beispielsweise aus einer stärkeren Korrektur des Aktienmarktes, als derzeit vorhanden, resultieren. Heute Morgen seien die Aktienmärkte freundlich in den Handel gestartet. Seit Jahresbeginn sei der Total Return gemessen am iBoxx Senior Banks mit knapp -0,3% negativ.

