Schwarzach am Main - Im STOXX machte zuletzt Nokia (ISIN FI0009000681/ WKN 870737) mit seiner Bilanz von sich reden, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Der finnische Telekomausrüster habe sein operatives Ergebnis (EBIT) im vergangenen Jahr dank eines Sondereffekts um 7 Prozent auf eine Mrd. Euro gesteigert. Damit habe der Konzern besser abgeschnitten als gedacht. Die durchschnittliche Analystenprognose habe bei 888 Mio. Euro gelegen. Besonders angetan gezeigt habe sich die Börse allerdings vom Ausblick. Zwar werde der Markt für die Ausrüstung von Mobilfunknetzen 2018 voraussichtlich nicht so schnell wachsen wie bisher angenommen, 2019 werde laut Nokia-Chef Rajeev Suri allerdings ein "neues Jahr des Wachstums" sein, vor allem in Nordamerika, wo der Konzern kräftig investiere. Das Zauberwort heiße: 5G. Die DekaBank biete eine vorsichtigere Herangehensweise an die Aktie: Eine neue DuoRendite Aktienanleihe (ISIN DE000DK0PCM1/ WKN DK0PCM). (Ausgabe 05/2018) (08.02.2018/alc/n/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...