Zürich (ots) - Helsana blickt auf ein sehr erfreuliches

Geschäftsjahr 2017 zurück. Das Kapitalanlageergebnis ist mit 303,4

Millionen Franken hervorragend; die Combined Ratio ist mit 100,2

Prozent praktisch ausgeglichen. Innovative Marktleistungen und

engagierte Mitarbeitende stimmen zuversichtlich für die Zukunft.



Helsana blickt auf ein sehr erfreuliches Geschäftsjahr 2017

zurück. Zum einen fällt der Unternehmensgewinn für die Gruppe dank

einer hervorragenden Kapitalanlageperformance mit 218 Millionen

Franken hoch aus, zum anderen resultiert ein ausgeglichenes

versicherungstechnisches Ergebnis. Die Prämienposition hat sich

verbessert.



Die Combined Ratios im Grund- und Zusatzversicherungsbereich

liegen jeweils im Bereich des Break-even: Im

Grundversicherungsbereich hat sie sich im Vorjahresvergleich leicht

verbessert, im Zusatzversicherungsbereich hingegen verschlechtert.



Leistungskostenanstieg etwas tiefer als im Vorjahr



Die Leistungskosten der Helsana-Gruppe stiegen 2017 weiter an. Sie

belaufen sich per Ende 2017 auf 6,315 Milliarden Franken (2016: 6,101

Milliarden Franken). Im vergleichbaren Rahmen haben die

Prämieneinnahmen zugenommen. Sie kommen bei 6,390 Milliarden Franken

zu liegen (2016: 6,370 Milliarden Franken).



Das Kostenwachstum lag 2017 mit knapp drei Prozent unter den

Vorjahreswerten.



In der Sparte KVG stiegen die Kosten für die ambulanten

Spitalbehandlungen, für Physiotherapie und Spitex, die Kosten für

Medikamente und die Arztkosten besonders deutlich an. Allerdings

zogen die Kosten in diesen Kostenarten weniger stark an als im

Vorjahr. Ursache für das Kostenwachstum im Bereich von Physiotherapie

und Spitex ist das anhaltende Mengenwachstum. Die Medikamentenkosten,

welche in der Grundversicherung bereits über 20 Prozent der Kosten

ausmachen, nahmen und nehmen weiterhin deutlich zu. Insbesondere

steigen die Medikamentenkosten ambulanter Spitalbehandlungen sehr

stark. Eine Trendwende bei der Kostenentwicklung ist nach wie vor

nicht in Sicht.



Ausgeglichenes versicherungstechnisches Ergebnis



Gegenüber dem versicherungstechnischen Gewinn von 55 Millionen

Franken für 2016 fällt das versicherungstechnische Ergebnis 2017

leicht schlechter aus. Die Combined Ratio ist mit 100,2 Prozent

(2016: 99,1 Prozent) praktisch ausgeglichen, so dass sich das

versicherungstechnische Ergebnis der Gruppe auf -10 Millionen Franken

beläuft.



In der KVG-Sparte liegt die Combined Ratio für 2017 bei 99,6

Prozent (2016: 100,4 Prozent) und kommt damit im angestrebten Bereich

zu liegen.



In der VVG-Sparte dagegen hat sich die Combined Ratio mit 99,0

Prozent (2016: 95,8 Prozent) weiter verschlechtert: Die

Prämieneinnahmen vermögen die Leistungskosten nur knapp zu decken.

Der Grund für die Verschlechterung sind die anhaltend steigenden

Leistungskosten.



Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Ergebnis in der Unfallsparte

deutlich verschlechtert: Die Combined Ratio beträgt 131,3 Prozent

(2016: 98,6 Prozent). Diese Verschlechterung ist auf einen

Einmaleffekt zurückzuführen: Die zu erwartende Senkung des

technischen Zinssatzes wurde bereits berücksichtigt.



Hervorragendes Kapitalanlagenergebnis



Die Finanzmarktanlagen entwickelten sich 2017 für Helsana trotz

vermehrter Unsicherheiten ausgesprochen positiv. Mit einer

Gesamtperformance von 6,02 Prozent auf einem Anlagevermögen von 6,3

Milliarden Franken ist der Anlageerfolg massgeblich für das

erfreuliche Unternehmensergebnis verantwortlich. Die

Anlagespezialisten von Helsana bewiesen damit erneut ihre Kompetenz;

ihre Performance fällt für 2017 um 1,77 Prozentpunkte besser aus als

der Benchmark. Das Kapitalanlageergebnis kommt so auf 303,4 Millionen

Franken zu liegen.



Verbesserte Prämienposition - gut aufgestellt für die Zukunft



Dank der guten Prämienposition in der Grundversicherung konnten

per 1.1. 2018 95'000 zusätzliche Kunden gewonnen werden; das grosse

Engagement in der Kundenbindung hat im Vergleich zum Vorjahr die Zahl

der Abgänge begrenzt. Der Bestand in der obligatorischen

Krankenpflegeversicherung konnte in der Summe um rund 30'000 Kunden

(+2.5 Prozent) erhöht werden. In der Zusatzversicherung bleibt der

Kundenbestand trotz vieler Prämienanpassungen in etwa konstant (-0.5

Prozent). Im Unternehmensgeschäft wurde der Fokus vermehrt auf die

Verbesserung der Profitabilität statt auf Wachstum gelegt.



Das strategische Ziel, bei der Kundenempfehlung (Messgrösse «Net

Promoter Score», NPS) in die Top 3 der Branche vorzustossen, ist und

bleibt eine Herausforderung. Auf diesem Weg ist Helsana einen guten

Schritt vorangekommen und hat den Abstand auf die Top 3 deutlich

reduzieren können. Innovative Marktleistungen wie zum Beispiel dem

Bonusprogramm Helsana+ aber vor allem das grosse Engagement der

Mitarbeitenden stimmen zuversichtlich für die Zukunft.



Wichtigste Kennziffern (in Mio. CHF) 2017 2016



Verdiente Prämien 6'390 6'370

Versicherungsleistungen 6'315 6'101

Versicherungstechnisches Ergebnis -10 55

Combined Ratio (Helsana-Gruppe) 100,2 % 99,1 %

-KVG-Sparte 99,6 % 100,4 %

-VVG-Sparte 99,0 % 95,8 %

-UVG-Sparte 131,3 % 98,6 %

Unternehmensergebnis 218 98

Eigenkapital 2'271 2'055



Helsana - engagiert für das Leben



Die Helsana-Gruppe engagiert sich als vertrauenswürdige Schweizer

Kranken- und Unfallversicherung für die Gesundheit und Vorsorge von

Privaten und Unternehmen. Das Unternehmen ist eine nicht

börsenkotierte Aktiengesellschaft und als Holding organisiert. Unter

dem Holdingdach betreiben die Gesellschaften Helsana und Progrès das

operative Geschäft. Helsana beschäftigt schweizweit über 3000

Mitarbeitende und nimmt mit einem Prämienvolumen von über sechs

Milliarden Franken im Schweizer Versicherungsmarkt eine führende

Position ein.



Helsana schützt 1,9 Millionen Menschen gegen die finanziellen

Folgen von Krankheit, Unfall, Mutterschaft und Pflegebedürftigkeit im

Alter. Mit einem breiten Angebot in den Bereichen Grund-, Zusatz- und

Unfallversicherung engagiert sich Helsana für das Leben jedes

Einzelnen.



Für 45 200 Firmen und Verbände mit insgesamt 700 000 Versicherten

entwickelt Helsana Versicherungslösungen zur Abfederung der

wirtschaftlichen Folgen krankheits- oder unfallbedingter Absenzen.



Originaltext: Helsana Gruppe

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100004725

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100004725.rss2



Kontakt:

Für weitere Auskünfte:

Helsana-Medienstelle

Telefon +41 58 340 12 12

media.relations@helsana.ch



Diese Medienmitteilung finden Sie auch im Mediencorner unter

www.helsana.ch/media.