Die seit Mitte Dezember bestehende, fallende Tendenz beim Euro-Bund Future setzte sich in den letzten Tagen fort und erreichte bei 157,62 Prozent den tiefsten Stand seit Juli. Dabei befanden sich die Notierungen nur noch knapp über der bedeutenden Unterstützung um 157 Prozent. Wird diese unterschritten, könnten weitere Abgaben folgen. Unsere vor vier Wochen erstmals vorgestellte Idee, mit der WKN VL6BT0 auf einen fallenden Euro-Bund Future zu setzen, erhöhte entsprechend ihren Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Short notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 10,76 Euro und liegt mit 25 Prozent im Plus. Wer weiterhin in der Erwartung ...

