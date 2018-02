Lieber Leser,

die ArcelorMittal Aktie hat in der vergangenen Woche ein Minus von 8 % verzeichnet. Damit folgte sie dem negativen Marktumfeld. Außerdem wurde sie durch schwächer als erwartet ausgefallene Ergebnisse per viertes Quartal 2017 belastet. Insbesondere das vierte Quartal fiel im Vergleich zu den Vorquartalen schwach aus. Das Nettoergebnis ging gegenüber dem dritten Quartal um 16,19 % auf 1,04 Mrd. US-Dollar zurück, gegenüber dem Vorjahr erzielte man allerdings ein Plus von 157,8 ... (David Iusow)

