- Susan Sideropoulos überrascht verliebte Paare - Wer schafft es, seine Hochzeit in zwölf Stunden vorzubereiten? - Vier Episoden ab 27. Februar 2018, dienstags um 20:15 Uhr bei RTL II



Vom Brautkleid über die Ringe bis hin zur Torte - Hochzeitsvorbereitungen dauern in der Regel mehrere Wochen oder sogar Monate. Doch geht es auch sehr viel schneller? Bei "Traut euch! In 12 Stunden zum Altar" überrascht Susan Sideropoulos verliebte Paare mit einem romantischen aber herausfordernden Angebot: Das Paar bekommt ein Budget von 15.000 Euro für die eigene Hochzeit - doch diese muss noch am selben Tag innerhalb von zwölf Stunden stattfinden. Wenn das gelingt, gibt es obendrein auch noch die Flitterwochen geschenkt. Die Uhr tickt und die rasante Reise zum Traualtar ist eröffnet!



15.000 Euro Hochzeitsbudget und die Chance auf eine geschenkte Reise in die Flitterwochen? Welches verliebte Paar könnte diesem verlockenden Angebot von Moderatorin Susan Sideropoulos widerstehen? Um die Hochzeitsvorbereitungen jedoch im Expresstempo von zwölf Stunden bewältigen zu können, dürfen die zukünftigen Brautpaare keine Minute verlieren.



Die Paare erhalten jeweils drei Auswahlmöglichkeiten: vom Catering über die Ringe, Hochzeitstorte, Musik, Trauredner bis hin zu den passenden Outfits. Die Trauzeugen organisieren parallel die Junggesellenabschiede und die Weddingplaner Elna-Margret Prinzessin zu Bentheim und Guido Heinz Frinken helfen bei der Suche nach der passenden Location und Dekoration.



Doch zwölf Stunden vergehen schnell - und natürlich soll die Hochzeit trotz minimaler Vorbereitungszeit ein unvergesslich schönes Erlebnis werden. Welches Paar schafft es, sich rechtzeitig das Jawort zu geben und sich romantische Flitterwochen zu sichern?



