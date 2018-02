Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



8. Februar 2018. Die frechste, verschrobenste, vorlauteste und genialste Spürnase im deutschen TV ist zurück: Nach der erfolgreichen ersten Staffel schlüpft Tom Beck ab kommenden Dienstag wieder in seine Paraderolle und unterstützt die Bochumer Polizei widerwillig bei ihren Ermittlungen. Auch diesmal geben sich prominente Gaststars die Klinke in die Hand: Schon in Folge 1 (13. Februar, 20:15 Uhr) wirkt Jochen Schropp als Energy-Drink-Produzent äußerst verdächtig, Gizem Emre ("Fack Ju Göhte") kommt Einstein als sexy Fitnessbloggerin sehr nah und Joyce Ilg nimmt ihren Berufsstand in einem prägnanten Auftritt als YouTuberin Nana selbst auf die Schippe: "Ich mache mich auf meinem Comedy-YouTube-Kanal ja oft über genau solche YouTuberinnen wie Nana lustig und fand es daher toll, diese Figur für 'Einstein' humoristisch darstellen zu dürfen." Im Gegensatz zu Joyce Ilg hat Tom Beck sicher einige Gemeinsamkeiten mit seiner Figur, wie zum Beispiel die Neigung zum schnellen Reden. Dessen nahezu unendliches Wissen über Physik gehört jedoch nicht dazu: "Ein Prozent seines Wissens über Physik würde mir schon völlig reichen! Dazu die Eigenschaft, noch konsequenter seinen eigenen Weg zu gehen und an seine Träume zu glauben," gesteht der Schauspieler.



In der neuen Staffel fällt genau das aber auch seiner Figur Einstein schwer. Denn selbst wenn er sich nur auf seine Forschung konzentrieren will, fordern Freunde und Familie immer mehr seiner Aufmerksamkeit. Als Einsteins Mutter Constanze (Angela Roy) zur Rektorin der Uni ernannt wird, ist der Wissenschaftler verärgert. Richtig sauer wird er, als Kommissariatsleiter Stefan Tremmel (Rolf Kanies) eine Beziehung mit Constanze eingeht - und somit quasi zu seinem Stiefvater avanciert. Im Liebesglück fahren die Frischverliebten in den Urlaub, sodass Elena Lange (Annika Ernst) sich übergangsweise "Chef" nennen darf - eine Position in der sie sich sichtlich wohlfühlt. Doch nicht nur die Hierarchie im Kommissariat steht plötzlich Kopf: Bei einem neuen Mordfall interessieren sich "SpuSi"-Frau (Spurensicherung) Kirsten (Haley Louise Jones) und Elena für den gleichen Mann. Wer das ist und wie sich Einsteins Privatleben wandelt, zeigt SAT.1 in den zehn neuen Folgen von "Einstein".



Auch die zweite Staffel produziert Zeitsprung Pictures GmbH (Produzenten Michael Souvignier, Dominik Frankowski), die redaktionelle Verantwortung liegt bei Patrick Noël Simon. Regie führen Dominic Müller, Felix Stienz und Oliver Dommenget, die Bücher stammen von Matthias Dinter und Martin Ritzenhoff.



"Einstein" ab 13. Februar 2018, dienstags, um 20:15 Uhr in Doppelfolgen in SAT.1. Weitere Informationen zur Serie sowie Interviews mit den Hauptdarstellern finden Sie unter: http://presse.sat1.de/Einstein_Staffel_Zwei



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media AG Kommunikation/PR Nathalie Galina/Katja Wies Tel. +49 (89) 9507-1186/-1180 Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.com Katja.Wies@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion:



Andrea Pernpeintner Tel. +49 (89) 9507-1170 Andrea.Pernpeintner@ProSiebenSat1.com



Geschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Katja Hofem, Dr. Oliver Merz Firmensitz: Unterföhring HRB 168016 AG München USt-IdNr. DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2