Unterföhring (ots) - Für alle Satellitenhaushalte mit HDTV / Vom 9. bis 25. Februar ohne Zusatzkosten und unverschlüsselt empfangbar



Alle Wintersportfans erwartet zu den Olympischen Winterspielen ein besonderes Highlight: Discovery Networks Deutschland und HD PLUS zeigen die beiden Sender Eurosport 1 HD und TLC HD unverschlüsselt und kostenfrei. Vom 9. bis 25. Februar können somit alle Satellitenhaushalte in Deutschland die Berichterstattung über die Olympischen Winterspiele in brillanter HD-Qualität erleben - und das ganz ohne Zusatzkosten.



Als "Home of the Olympics" präsentieren Discovery und Eurosport bei Eurosport 1 HD und auf TLC HD mehr als 450 Stunden Live-Programm aus PyeongChang. HD+ Kunden mit dem Eurosport-Paket haben während der Olympischen Winterspiele sogar noch einen Vorteil: Sie kommen in den Genuss der kompletten Live-Action, denn Eurosport 2 HD Xtra zeigt noch zusätzlich über 100 Stunden Live-Berichterstattung.



Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung der HD PLUS GmbH, zur Freischaltung von Eurosport 1 HD und TLC HD: "Die Olympischen Winterspiele PyeongChang 2018 sind ein absolutes Sporthighlight. Über Satellit - dem führenden Empfangsweg in Deutschland - hat fast die Hälfte der deutschen Fernsehhaushalte die Chance, dieses Ereignis in hervorragender Bildqualität kostenlos zu erleben. Gerade bei Sportereignissen und insbesondere bei den rasanten Disziplinen macht HD-Qualität den Unterschied. Das ist Fernsehen, als sei man vor Ort dabei."



Thomas Bichlmeir, Director Distribution & Commercial Strategy: "Die Vereinbarung mit HD+ zu den Olympischen Winterspielen eröffnet uns und den Fans weitere Möglichkeiten bei unserem Bestreben, die Spiele mehr Menschen als je zuvor zugänglich zu machen - und das in der bestmöglichen Qualität. Dieser Meilenstein kurz vor Beginn der Wettkämpfe unterstreicht nochmals unsere großen Ambitionen rund um dieses sportliche Mega-Event."



Eurosport 1 HD ist das Herzstück der Olympia-Berichterstattung und 24 Stunden nonstop aus PyeongChang auf Sendung. Der Frauensender TLC HD wird zum zweiten Olympia-Kanal und überträgt unter anderem alle Eiskunstlauf-Events live. Alle HD+ Kunden sehen zusätzlich live und exklusiv die Spiele des olympischen Eishockey-Turniers sowie alle Medaillenvergaben täglich zwischen 11:00 und 12:00 Uhr (MEZ) auf Eurosport 2 HD Xtra.



