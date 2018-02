Düsseldorf (ots) -



In Kürze werden die roten Teppiche in Berlin für die 68. Berlinale ausgerollt. Vom 15. bis zum 25. Februar sorgt L'Oréal Paris, die weltweit führende Kosmetikmarke, für das Red Carpet-Styling der internationalen Stars und stellt ihnen ein exklusives Team aus hochprofessionellen und erfahrenen Visagisten und Stylisten zur Verfügung.



Auch in diesem Jahr werden bei dem glamourösen Filmfestival wieder unzählige Stars aus der ganzen Welt vor Ort sein. L'Oréal Paris freut sich außerordentlich darüber, die beiden Hollywood-Schauspielerinnen Helen Mirren und Elle Fanning in Berlin begrüßen zu dürfen. Helen Mirren war zuletzt auch auf dem Laufsteg der spektakulären open-air L'Oréal Paris Show zur Paris Fashion Week zu sehen; die 19-Jährige Elle Fanning ist erst seit Mai 2017 Mitglied der Markenbotschafter-Familie.



Neben den internationalen Kolleginnen werden im Jubiläumsjahr die deutschen Markenbotschafterinnen Iris Berben, Lena Meyer-Landrut und Heike Makatsch L'Oréal Paris repräsentieren und auf dem Roten Teppich glänzen. Als männliche Verstärkung kommt wieder der Botschafter für die L'Oréal-Marke Men Expert: Schauspieler Wotan Wilke Möhring.



Die Internationalen Filmfestspiele Berlin und L'Oréal Paris verbinden auf eindrucksvolle Weise Glamour und Film - und das bereits seit 20 Jahren. "Wir sind sehr stolz und glücklich darüber, dass wir in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum feiern dürfen. Schon zum 20. Mal kooperieren wir nun mit der Berlinale. Es ist eine so wunderbare und bereichernde Partnerschaft für beide Seiten und wir sehen es als Aufgabe unserer Marke, die Berlinale jedes Jahr von neuem als inspirierender Partner noch ein wenig schöner und glamouröser zu machen," sagt L'Oréal Paris Geschäftsleiterin Eva Leihener-Stefan.



L'Oréal Paris bietet auch außerhalb der Kinosäle und Theater ein spannendes Programm: Vom 17. bis zum 25. Februar eröffnet die Marke einen exklusiven Pop-up Store und eine umfangreiche Content Factory rund um die neuesten Produkte der Kosmetikmarke in den Berliner Rosenhöfen am Hackeschen Markt. Bereits am Vorabend der Eröffnung dieses ganz besonderen Ortes wird am Freitag, den 16. Februar 2018, ein spektakuläres Soft Opening für VIPs stattfinden.



