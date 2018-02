IRW-PRESS: EMX Royalty Corp.: EMX Royalty vergibt das Kupfer-Porphyrprojekt Buckhorn Creek in Arizona in Option an Kennecott Exploration

Vancouver, British Columbia, 8. Februar 2018 (TSX Venture: EMX; NYSE American: EMX) -- EMX Royalty Corporation (das Unternehmen oder EMX) freut sich, den Abschluss einer Optionsvereinbarung (die Vereinbarung) bekannt zu geben, die über das EMX-Tochterunternehmen Bronco Creek Exploration, Inc. (BCE) mit der Kennecott Exploration Company (Kennecott), einem Mitglied der Rio Tinto-Gruppe, für das Kupfer-Porphyrprojekt Buckhorn Creek (das Projekt) getroffen wurde. Die Vereinbarung sieht vor, dass Kennecott während der Earn-in-Periode Arbeitsverpflichtungen nachkommen und Barzahlungen an EMX tätigen muss. Nach Abschluss der Earn-in-Periode sind eine Gebührenbeteiligung (NSR-Gebühr) in Höhe von 2 % sowie bestimmte Zahlungen in Vorbereitung auf die Produktion bzw. Meilensteinzahlungen an EMX fällig. Das Projekt liegt im nördlichen Zentrum des US-Bundesstaates Arizona, rund 70 Kilometer nördlich von Phoenix, und gehört zum Großraum der Bergbauregion Castle Creek. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.emxroyalty.com.

Überblick über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Gemäß der Vereinbarung hat Kennecott die Möglichkeit, sämtliche Besitzanteile (100 %) am Projekt zu erwerben (alle Beträge in US-Dollar). Voraussetzung dafür ist, dass Kennecott (a) nach Abschluss der Vereinbarung einen Barbetrag in Höhe von 30.000 USD entrichtet und danach weitere Optionszahlungen in Höhe von insgesamt 550.000 USD tätigt sowie (b) vor dem fünften Jahrestag der Vereinbarung 4.500.000 USD in die Exploration investiert. Nach Ausübung der Option erhält EMX eine Gebührenbeteiligung von 2 % (NSR) am Projekt, für die weder eine Deckelung noch eine Rückkaufmöglichkeit vorgesehen ist.

Nach Ausübung der Option sind in Bezug auf die Gebührenbeteiligung jährliche Mindestvorschusszahlungen (AMR) fällig, die mit einem Anfangsbetrag von 100.000 USD beginnen und sich nach Abschluss einer Studie zur Größenordnung (Order of Magnitude Study/OMS) sowie einer wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment/PEA) auf 150.000 USD erhöhen. Kennecott hat die Möglichkeit, sich durch eine Einmalzahlung in Höhe von 3.500.000 USD von den verpflichtenden AMR-Zahlungen freizukaufen. Sämtliche AMR-Zahlungen enden bei Produktionsbeginn im Projekt.

Zusätzlich wird Kennecott folgende Meilensteinzahlungen entrichten:

- 500.000 USD nach Abschluss einer OMS oder PEA; - 1.000.000 USD nach Abschluss einer Vormachbarkeitsstudie; und - 2.000.000 USD nach Abschluss einer Machbarkeitsstudie. Der bei Abschluss der Machbarkeitsstudie fällige Betrag wird mit den zukünftigen Gebührenzahlungen gegengerechnet.

Überblick über das Projekt. Das Konzessionsgebiet Buckhorn Creek besteht aus 169 nicht patentierten Bergbaukonzessionen (Lode Mining Claims) sowie einer Explorationskonzession des US-Bundesstaates Arizona. Das Projekt befindet sich in einem ausgedehnten Gesteinsgürtel, der auch die rund 9,5 Kilometer nordöstlich gelegene Kupfer-Molybdän-Porphyrlagerstätte Sheep Mountain beherbergt. Die Gesteinsmassen in diesem strukturell ausgedehnten Gesteinsgürtel weisen eine komplexe Verwerfung und Schiefstellung auf. Das potenzielle Muttergestein ist häufig von postmineralischem Vulkan- und Sedimentgestein überlagert. Dieses Muttergestein, das in mehreren kleinen Fenstern des Deckgesteins zutage tritt, weist Alterierungs- und Mineralisierungsmuster auf, die mit dem Porphyr in Verbindung stehen und sich auf ein großes, verborgenes Ziel auf dem Gelände des Projekts Buckhorn Creek zubewegen. Auch ältere postmineralische Sedimentgesteinsmassen in unmittelbarer Nachbarschaft des Zielgebiets enthalten Schichten aus alteriertem und mineralisiertem Porphyr aus der Zeit der Laramischen Gebirgsbildung sowie andere Klasten aus Intrusivgestein, von denen man annimmt, dass sie aus Gesteinsmassen unterhalb der im Konzessionsgebiet lagernden Deckschicht entstanden sind. Daraus ergeben sich weitere Hinweise auf ein verborgenes Porphyrzentrum. Auf dieses überlagerte Porphyrziel werden sich die nachfolgenden Explorationsaktivitäten konzentrieren.

Im Zuge früherer Aktivitäten im Konzessionsgebiet führten EMX und seine ehemaligen Partner neben allgemeinen Aufklärungsarbeiten auch detaillierte geologische Kartierungen sowie geophysikalische IP-Messungen (induzierte Polarisation) durch und erwirkten eine Bohrgenehmigung. Diese Arbeiten haben das ursprüngliche geologische und strukturelle Zielkonzept untermauert. EMX und Kennecott führen derzeit Gespräche zu einem geplanten Arbeitsprogramm, das zusätzliche geophysikalische Untersuchungen und erste Testbohrungen beinhalten könnte.

Das Projekt Buckhorn Creek wurde zunächst im Rahmen einer regionalen Explorationsallianz gemeinsam mit einem früheren Partner erschlossen. Das Projekt wurde durch Abstecken von aussichtsreichen Freiflächen erworben. Der vom Partner finanzierte Grunderwerb und die Explorationsarbeiten erfolgten ohne Kosten für EMX. Die Gebührengenerierungsinitiativen des Unternehmens zielen nach wie vor auf den Erwerb aussichtsreicher Neuprojekte ab, die sich im produktiven (aus der Laramischen Orogenese stammenden) Porphyr-Kupfergürtel im Südwesten der Vereinigten Staaten befinden.

Dean D. Turner, CPG, hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 und Berater des Unternehmens die Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Hinweis: Obwohl die Lagerstätten der Bergbauregion Castle Creek geologische Zusatzinformationen für das EMX-Projekt liefern, kann daraus nicht zwingend abgeleitet werden, dass das Projekt eine ähnliche Mineralisierung aufweist.

Über EMX. EMX nutzt seine Projektbeteiligungen und sein Explorations-Know-how zum Aufbau von Partnerschaften, bei denen der Partner unsere Mineralkonzessionen erweitert und EMX Zahlungen in Vorbereitung auf die Produktion sowie Gebührenbeteiligungen erhält. EMX ergänzt seine Gebührengenerierungsintiativen durch den Erwerb von Gebührenbeteiligungen und strategische Investments.

