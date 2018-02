Zürich - Sicher - die Rückkehr der Inflation wurde in diesem Zyklus schon häufiger vorhergesagt, gerade am Anfang, als die extreme geldpolitische Lockerung ("Quantitative Easing") noch ein Faktor mit vielen Unbekannten war, so die Experten von Fisch Asset Management.Mittlerweile sind wir jedoch in einem deutlich reiferen Stadium im Konjunkturzyklus und die Unternehmensgewinne sprudeln aufgrund lebhafter Konsumnachfrage, so die Experten von Fisch Asset Management. Auch verharre die Arbeitslosigkeit auf Tiefständen.

