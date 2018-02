Unterschleissheim - Ups, was war das denn? Nach dem Kurseinbruch an den Aktienbörsen vom Montag und Dienstag reiben sich viele immer noch verwundert die Augen, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank.Die plötzlich aufgekommene Sorge vor dem globalen Ende der lockeren Geldpolitik habe die Kurse insbesondere an der Wall Street abstürzen lassen. Aber im Grunde sei die Reaktion nicht überraschend gewesen, zu lange habe es schon Zinserhöhungs-Fantasien am Markt gegeben. Einzig die Heftigkeit der Reaktion möge verwundern und könne als übertrieben bezeichnet werden. Grundsätzlich sei ja zu unterscheiden, ob steigende Renditen durch mangelnde Nachfrage oder infolge einer brummenden Konjunktur entstünden. Und da Letzteres der Fall sei, habe die aktuelle Entwicklung bis zu einem gewissen Punkt nur bedingt einen negativen Touch.

