Köln - Mit dem jüngsten Kursrutsch haben die globalen Märkte das von hoher Performance und extrem niedriger Volatilität geprägte Marktumfeld verlassen und weltweit Anleger in großer Unsicherheit zurückgelassen, so die Experten von Generali Investments Europe.Am vergangenen Montag, den 5. Februar 2018, sei der VIX, der Volatilitäts-Index des S&P 500, von 17,31 auf zunächst 37,32 Punkte gestiegen und habe am Dienstag zwischenzeitlich einen Wert von 50 Punkten erreicht. Eine derart große Neubewertung der Risiken habe unweigerlich die globalen Finanzmärkte infiziert und zu einer Flucht in Qualitäts-Titel geführt, wodurch vor allem Aktien in Mitleidenschaft gezogen worden seien. Um die Gründe dieser jüngsten Korrektur zu ergründen, müssten technische und fundamentale Entwicklungen unterschieden werden:

