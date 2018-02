Köln - Die jüngsten Kursturbulenzen an den internationalen Finanzmärkten haben bei vielen Anlegern Ängste ausgelöst, so die Experten von AXA Investment Managers.Doch zumindest die fundamentale Lage der globalen Wirtschaft scheine weiterhin gut, erkläre Franz Wenzel, Anlagestratege für institutionelle Kunden bei AXA Investment Managers: "Das Wachstum ist noch stärker als bisher angenommen. Die weltweit expansive Geldpolitik hat sicherlich einen nennenswerten Teil hierzu beigetragen. Mit knapp unter 4 Prozent wird 2018 wohl zu den starken Jahren gehören." Sowohl in den USA als auch in der gemeinsamen Währungszone werde das Wachstum an die drei Prozent-Marke rücken. Allerdings neige sich die geldpolitische Schützenhilfe dem Ende entgegen, so Wenzel weiter.

