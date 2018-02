Die beiden großen deutschen Finanz-Institute, Deutsche Bank und Commerzbank, können mit Ihren Jahreszahlen nicht gerade glänzen, auch wenn Analysten bei der Commerzbank noch höhere Verluste erwartet hatten. Wie es um die deutschen Banken bestellt ist und ob so langsam ein Hoffnungsschimmer am Horizont zu erkennen ist, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperte Robert Halver, Baader Bank, die Auswirkungen der Regulierung durch die Bankenaufsicht und weshalb das Ansehen der deutschen Banken deutlich dem der US-Kredit-Institute hinterher hinkt.