Baden-Baden (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



"Wagen Sie es nicht, die Reichsgrenze zu übertreten!" Neuer ARD Radio Tatort spielt im "Reichsbürger"-Milieu / 16.2.2018, 22:03 Uhr in SWR2, 14. bis 24.2.2018 im ARD-Hörfunk / Mit Karoline Eichhorn, Ueli Jäggi, Matti Krause u. v. a.



Im Hörspielkrimi "Im Königreich Deutschland" wird eine Gerichtsvollzieherin vor ihrer Haustür überfallen und kann sich gerade noch in Sicherheit bringen. Der neue ARD Radio Tatort von Katja Röder führt die Stuttgarter Ermittler Nina Brändle (Karoline Eichhorn) und Xaver Finkbeiner (Ueli Jäggi) ins Milieu der "Reichsbürger". Was mit der Verfolgung der Gerichtsvollzieherin beginnt, endet mit einem missglückten SEK-Einsatz. Doch wie bringt man Reichsbürger zu einem Geständnis? "Im Königreich Deutschland" ist am 16. Februar um 22:03 Uhr in SWR2 sowie vom 14. bis 24. Februar 2018 im ARD-Hörfunk zu hören.



Wirre Welt der "Reichsbürger" Um den Fall zu lösen, müssen die beiden Ermittler in die Weltanschauung sogenannter "Reichsbürger" eintauchen: "Wagen Sie es nicht, die Reichsgrenze zu übertreten!", antwortet Udo Knöpfle (Uwe Preuss) auf die polizeiliche Aufforderung, die Tür zu öffnen. Als sich der Verdacht erhärtet, dass hinter der Kampagne gegen die Gerichtsvollzieherin eine Gruppe "Reichsbürger" steckt, ordnen Finkbeiner und Brändle die Räumung der alten Schule an, die die vierköpfige Gruppe gemietet hat. Doch der Einsatz des Sondereinsatzkommandos geht schief, ein Polizist wird angeschossen und schwebt in Lebensgefahr. Welcher der vier Verdächtigen hat auf den Polizisten geschossen? Auf der Tatwaffe, einer Armbrust, befinden sich keinerlei Spuren. Finkbeiner und Brändle sind auf ein Geständnis des Täters angewiesen. Regie führte Alexander Schuhmacher. Die Dramaturgie hatte Ekkehard Skoruppa (SWR).



Der ARD Radio Tatort



Bei der gemeinsamen Krimireihe "ARD Radio Tatort" sorgen Originalhörspiele prominenter Autorinnen und Autoren seit zehn Jahren für spannende Unterhaltung. Zu hören sind die Folgen einmal im Monat innerhalb von zehn Tagen in den Kultur- und Wortradios aller neun Landesrundfunkanstalten der ARD. Jede neue Episode steht ein Jahr lang als Download auf www.radiotatort.ARD.de zur Verfügung und ist auch als Podcast abonnierbar.



Alle Sendetermine und weitere Informationen: www.radiotatort.ARD.de Audio zum Vorhören für akkreditierte Journalisten: www.presseportal.SWR.de Pressefotos zum Herunterladen: www.ARD-foto.de Pressekontakt: Oliver Kopitzke, Telefon 07221 929 23854, E-Mail: oliver.kopitzke@swr.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2