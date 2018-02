Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag nach einem wenig veränderten Start bis zum Mittag klar ins Minus abgerutscht. Die Aufwärtsbewegung vom Vortag, die dem SMI zum Schluss ein Plus von fast 1,6% eingetragen hatte, gehört damit bereits wieder der Vergangenheit an. Mit den heutigen Abgaben folgt der hiesige Markt den Vorgaben von der Wall Street. Zwar hatte der Dow Jones dort zunächst seine Erholung fortgesetzt, gegen Handelsende jedoch deutlich an Schwung verloren.

Entsprechend der Abwärtsbewegung hat auch die Volatilität wieder zugenommen. Der als "Angstbarometer" bekannte VSMI jedenfalls legte am Morgen wieder um über 4% zu und notiert bei gut 19 Punkten. Von Normalität könne jedenfalls keine Rede sein, heisst es bei Händlern. Das Auf und Ab der letzten Tage könne gut und gerne noch etwas weitergehen - wobei angesichts der nach wie vor hohen Bewertung "ein Schritt vor, zwei Schritte zurück" nicht überraschen würde. Gewisse Investoren hoffen allerdings auch auf weitere Rücksetzer; diese böten immer wieder gute Kaufgelegenheiten, meinte ein Händler.

Der Swiss Market Index (SMI) büsst zur Mittagszeit 0,68% ein auf 8'914,06 Punkte und notiert damit nahe Tagestief. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert um 0,72% auf 1'462,87 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,76% auf 10'274,67 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren zur Berichtszeit 28 im Minus.

Entgegen ...

