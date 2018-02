FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Donnerstag leichte Kursgewinne erzielt. Bis zum Mittag stieg der richtungweisende Euro-Bund-Future um 0,04 Prozent auf 158,10 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,74 Prozent.

Damit stabilisierte sich der Anleihemarkt nach den Kursverlusten am Vortag. Der Bund-Future hatte am Mittwoch seine deutlichen Kursgewinne vom Wochenanfang wieder abgegeben. Starke Aktienmarktverluste, ausgelöst durch Spekulationen auf steigende US-Leitzinsen, hatten die Anleihen belastet.

Zuletzt hatten mehrere Notenbanker in den USA versucht, in öffentlichen Auftritten zu einer Beruhigung der Märkte beizutragen. Negative Auswirkungen auf die US-Wirtschaft seien durch die Turbulenzen zunächst nicht zu erwarten, sagte etwa New Yorks Zentralbankchef William Dudley am Mittwoch. Dennoch sagte Experte Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba): "Die Nervosität an den Finanzmärkten ist seit dem Kursbeben am Montag hoch."

Im weiteren Verlauf blicken Anleger zum einen nach Großbritannien. Dort wird die Notenbank ihren Zinsentscheid präsentieren. Es wird zwar nicht mit einer unmittelbaren Änderung des geldpolitischen Kurses gerechnet. An den Märkten wird aber eine weitere Zinsanhebung in diesem Jahr für möglich gehalten. In den USA werden am Nachmittag noch Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht./jsl/bgf/jha/

AXC0185 2018-02-08/12:56