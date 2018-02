Nürnberg (ots) -



Bei der DLG-Qualitätsprüfung für Bio-Lebensmittel hat NORMA den Gesamtsieg wieder fest im Blick: Fest steht bereits zu diesem Zeitpunkt, dass der für die herausragende Qualität seiner Bio-Produkte bekannte Discounter mit exakt 249 Medaillen in Gold, Silber und Bronze im Bio-Ranking der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft erneut auf einem der Spitzenplätze landen wird. Direkt am ersten Tag der Weltleitmesse für Bio-Produkte, der BIOFACH (14. - 17. Februar) in Nürnberg, wird das von der Branche und den Bio-Kunden mit Spannung erwartete Testergebnis bekanntgegeben - in den zurückliegenden acht Jahren hat der bundesweite Discounter NORMA im Urteil der strengen DLG-Experten jedes Mal den ersten Platz als Bio-Gesamtsieger belegt.



Am Mittwoch in einer Woche (14. Februar) wird man also erfahren, wie sich NORMA genau geschlagen hat - und auf welchem Platz im Bio-Ranking der deutschen Lebensmittelhändler das Unternehmen im Jahr 2018 steht.



Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits über 1.450 stationären Discountern am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produkte zur Telekommunikation.



