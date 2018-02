Berlin (ots) - Radioeins vom rbb reagiert auf die politische Lage und ändert kurzfristig das Thema seines Kommentatoren-Talks am kommenden Sonntag (11. Februar 2018) im Berliner Tipi.



"Der Koalitionsvertrag steht", meldet die Tagesschau am Mittwoch. "So sieht die Ressortverteilung von Union und SPD aus", schreibt der Stern online. "Schon jetzt heftige Kritik an der GroKo", heißt es auf der FAZ-Website. Nach gescheiterten Jamaika-Sondierungen und schwarz-rotem Verhandlungsmarathon sind die alten Koalitionäre fest entschlossen, eine neue Regierung zu bilden.



Hurra-Stimmung bei den Verhandlern? Gar ein neuer politischer Aufbruch in Sicht? Begeisterung sieht anders aus - die Erwartungen an einen Politikwechsel sind eher gering. Politische Müdigkeit macht sich breit und nun hat die SPD-Basis das letzte Wort, könnte den mühevoll ausgehandelten Koalitionsvertrag noch kippen ...



Zur Lage der Nation diskutieren die Radioeins-Kommentatoren: Bettina Gaus (taz), Brigitte Fehrle (Berliner Journalistin), Markus Feldenkirchen (SPIEGEL), Hajo Schumacher (Berliner Morgenpost) sowie Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke.



Für kabarettistische Zwischentöne sorgt Florian Schroeder. Gastgeber ist Radioeins-Moderator Marco Seiffert.



Am Sonntag, den 11. Februar, von 12.00 - 14.00 Uhr im Berliner Tipi am Kanzleramt. Und live auf radioeins sowie als Videolivestream auf radioeins.de.



Angestoßen von der "meToo"-Debatte wollten die Radioeins-Kommentatoren ursprünglich über "Machtmissbrauch und Sexismus" reden.



Veranstaltungsort:



Tipi am Kanzleramt Große Querallee 10557 Berlin - Tiergarten



OTS: rbb24 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/120400 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_120400.rss2



Pressekontakt: rbb-Presseteam, Tel. (030) 97993 -12101 und -12102