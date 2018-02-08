EXCHANGE NOTICE 8 FEBRUARY 2018 SHARES
LIQUIDITY PROVIDING FOR THE ADMICOM OYJ'S SHARE STARTS
The market making agreement between Admicom Oyj and Nordea Bank Ab meets the requirements set for the liquidity providing at Nasdaq Helsinki. The liquidity providing relates to the share of Admicom Oyj as of February 9, 2018.
Company name: Admicom Oyj Trading code: ADMCM Issuer code: ADMCM ISIN code: FI4000251830 Orderbook id: 148598
Liquidity Provider (LP): Nordea Bank Ab Liquidity Providing starts: 9 February 2018
Nasdaq Helsinki Global Listing Services
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TIEDOTE 8.2.2018 OSAKKEET
MARKKINATAKAUS (LIQUIDITY PROVIDING) ADMICOM OYJ:N OSAKKEELLE ALKAA
Admicom Oyj:n ja Nordea Bank Ab:n välinen markkinatakaussopimus täyttää Nasdaq Helsingin markkinatakausohjeen (liquidity providing) vaatimukset. Markkinatakaus koskee Admicom Oyj:n osaketta 9.2.2018 alkaen.
Yhtiön nimi: Admicom Oyj Kaupankäyntitunnus: ADMCM Liikkeeseenlaskijatunnus: ADMCM ISIN-koodi: FI4000251830 id: 148598
Markkinatakaaja (LP): Nordea Bank Ab Markkinatakaus alkaa: 9.2.2018
Nasdaq Helsinki Global Listing Services
LIQUIDITY PROVIDING FOR THE ADMICOM OYJ'S SHARE STARTS
The market making agreement between Admicom Oyj and Nordea Bank Ab meets the requirements set for the liquidity providing at Nasdaq Helsinki. The liquidity providing relates to the share of Admicom Oyj as of February 9, 2018.
Company name: Admicom Oyj Trading code: ADMCM Issuer code: ADMCM ISIN code: FI4000251830 Orderbook id: 148598
Liquidity Provider (LP): Nordea Bank Ab Liquidity Providing starts: 9 February 2018
Nasdaq Helsinki Global Listing Services
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TIEDOTE 8.2.2018 OSAKKEET
MARKKINATAKAUS (LIQUIDITY PROVIDING) ADMICOM OYJ:N OSAKKEELLE ALKAA
Admicom Oyj:n ja Nordea Bank Ab:n välinen markkinatakaussopimus täyttää Nasdaq Helsingin markkinatakausohjeen (liquidity providing) vaatimukset. Markkinatakaus koskee Admicom Oyj:n osaketta 9.2.2018 alkaen.
Yhtiön nimi: Admicom Oyj Kaupankäyntitunnus: ADMCM Liikkeeseenlaskijatunnus: ADMCM ISIN-koodi: FI4000251830 id: 148598
Markkinatakaaja (LP): Nordea Bank Ab Markkinatakaus alkaa: 9.2.2018
Nasdaq Helsinki Global Listing Services