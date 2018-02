Zürich (ots) -



Die Bewegung «Initiative Fair» wurde von neun Milchbäuerinnen und

Milchbauern aus allen Regionen der Schweiz ins Leben gerufen. An der

heutigen Medienorientierung in Zürich haben sie ihr Manifest

verkündet: die Initiative fordert mehr Anerkennung für einheimische

Milchproduzenten und das Naturprodukt Milch, engagiert sich für

nachhaltig und tiergerecht produzierte Milch und kämpft für einen

fairen Preis von 75 Rappen pro Liter Milch für die Bauern.

Unterstützt wird das Start-up in der Anfangsphase vom Verband

Schweizer Milchproduzenten SMP.



Obwohl Schweizer Milch geschätzt wird, erzielen sehr viele

einheimische Milchbauern aktuell kaum noch kostendeckende Preise. Für

Milch, die im Detailhandel für ca. CHF 1.40 verkauft wird, erhalten

die Bauern häufig nur 56 Rappen und arbeiten damit am

Existenzminimum. Viele Bauern können ihre Milchproduktion nur

weiterführen, indem z.B. Familienangehörige unentgeltlich auf dem

Betrieb mitarbeiten. Neun Bauern aus allen Regionen der Schweiz

lassen nun auf Worte Taten folgen und haben sich in der «Initiative

Fair» zusammengeschlossen und das Gütesiegel «Fair» geschaffen. Die

zukunftsorientierten Initianten - die Generation «Fair» - streben

eine langfristige Verbesserung der Milchpreise an und fordern einen

fairen Preis von 75 Rappen pro Liter Milch. Unter dem Gütesiegel

«Fair» wollen sie Milch und weitere Milchprodukte wie Rahm, Butter,

Käse oder Joghurt in die Regale der Grossverteiler und wichtigen

Retailer in der Schweiz bringen. Mit dieser kleinen Preiserhöhung

können Bauern ihre Kosten decken und über kurz oder lang die nötigen

Investitionen tätigen, um die Anforderungen an das Tierwohl und die

Produktion zu erfüllen und weiterhin nach modernsten Methoden

produzieren zu können.



Priska Wismer, Milchbäuerin aus Rickenbach/LU und Sprecherin der

«Initiative Fair» unterstreicht die Hauptanliegen der Initianten:

«Wir wünschen uns, dass die Wertschätzung für das Naturprodukt Milch

und der damit verbundenen Arbeit erhalten bleibt. Und wir wünschen

uns einen besseren und fairen Milchpreis, damit wir unsere

landwirtschaftlichen Betriebe nachhaltig weiterentwickeln können.

Sowohl Mensch als auch Tier sollen sich auf unseren Höfen weiterhin

wohl fühlen».



Originaltext: Initiative Fair

