Boost FTSE 100 3x 07/02/2018 IE00B88D2999 16005 GBP 3288132.23 205.4440631 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 07/02/2018 IE00B7VB3908 368496 GBP 6160703.197 16.71850766 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 07/02/2018 IE00B7SD4R47 52752 EUR 10981613.32 208.1743501 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 07/02/2018 IE00B8JF9153 1222386 EUR 9272777.797 7.5858017 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 07/02/2018 IE00B878KX55 28775 EUR 7180414.534 249.5365607 Daily ETP



Boost ShortDAX 07/02/2018 IE00B8GKPP93 1104559 EUR 7457645.036 6.7516946 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 07/02/2018 IE00B7Y34M31 99192 USD 59320565.94 598.0378049 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 07/02/2018 IE00B8K7KM88 4358272 USD 27620354.42 6.3374554 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 07/02/2018 IE00B8W5C578 15800 USD 17103966.99 1082.529557 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 07/02/2018 IE00B8VZVH32 7587679 USD 21507009.04 2.8344648 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 07/02/2018 IE00B7ZQC614 85759727 USD 97470475 1.136553 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 07/02/2018 IE00B7SX5Y86 1405293 USD 55314272.63 39.3613806 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 07/02/2018 IE00B8HGT870 642787 USD 15623829 24.3063861 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 07/02/2018 IE00B6X4BP29 57475 USD 5829234.795 101.422093 Daily ETP



Boost Copper 3x 07/02/2018 IE00B8JVMZ80 86513 USD 2008773.161 23.2193215 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 07/02/2018 IE00B8KD3F05 55997 USD 3230744.479 57.6949565 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 07/02/2018 IE00B8VC8061 232729873 USD 38952394.48 0.1673717 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 07/02/2018 IE00B76BRD76 409299 USD 16034631.44 39.1758383 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 07/02/2018 IE00B7XD2195 5227197 USD 15729140.72 3.0090966 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 07/02/2018 IE00B8JG1787 28715 USD 3132576.984 109.0920071 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 07/02/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 2344512.913 41.73216293 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 07/02/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2505124.976 67.04110515 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 07/02/2018 IE00B94QKC83 2627 GBP 400181.6008 152.3340696 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 07/02/2018 IE00BBGBF313 471695 GBP 25332144.43 53.70450064 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 07/02/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1820899.671 209.6361583 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 07/02/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 255938931.6 4969.687992 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 07/02/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 157838617.3 19390.49353 Daily ETP



Boost Palladium 07/02/2018 IE00B94QLR02 12585 USD 607612.4698 48.2806889 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 07/02/2018 IE00B94QLN63 9471 USD 1304049.966 137.6887304 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 07/02/2018 IE00B94QL251 4863 USD 716780.6449 147.394745 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 07/02/2018 IE00B94QKX96 55951 USD 181834.366 3.2498859 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 07/02/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 350858.899 67.4728652 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 07/02/2018 IE00B94QKW89 7394 USD 629851.0195 85.1840708 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 07/02/2018 IE00B94QKS44 5957 USD 513660.7506 86.2280931 Daily ETP



Boost Silver 2x 07/02/2018 IE00B94QL921 3015 USD 197540.1709 65.519128 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 07/02/2018 IE00B94QL699 14638 USD 599345.6627 40.9445049 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 07/02/2018 IE00B873CW36 4251502 EUR 36361172.8 8.5525475 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 07/02/2018 IE00B8NB3063 277775 EUR 27722168.25 99.8008037 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 07/02/2018 IE00BKT09149 8780 EUR 1128291.989 128.5070602 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 07/02/2018 IE00BKS8QM96 251001 EUR 12550039.51 49.9999582 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 07/02/2018 IE00BKT09255 3100 EUR 380807.4965 122.8411279 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 07/02/2018 IE00BKS8QN04 942259 EUR 56885061.46 60.3709399 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 07/02/2018 IE00BKT09479 821 GBP 107973.269 131.514335 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 07/02/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8554837.887 53.33307079 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 07/02/2018 IE00BKT09032 2500 USD 242774.2613 97.1097045 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 07/02/2018 IE00BKS8QT65 132211 USD 11399269.44 86.22028 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 07/02/2018 IE00BLS09N40 315442 EUR 12906579.83 40.9158572 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 07/02/2018 IE00BLS09P63 307000 EUR 4565857.316 14.8724994 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 07/02/2018 IE00BLNMQS92 51300 EUR 4381876.089 85.4166879 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 07/02/2018 IE00BLNMQT00 83182 EUR 4142359.348 49.7987467 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 07/02/2018 IE00BVFZGC04 140808 USD 2703458.826 19.199611 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 07/02/2018 IE00BVFZGF35 19077 USD 1618347.876 84.8324095 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 07/02/2018 IE00BVFZGG42 11385 USD 437354.6088 38.4149854 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 07/02/2018 IE00BVFZGH58 14060 USD 672962.2933 47.8636055 Short Daily ETP



Boost Brent 07/02/2018 IE00BVFZGD11 362613 USD 7831254.33 21.596728 Oil ETC



Boost Gold 07/02/2018 IE00BVFZGK87 110868 USD 2963656.002 26.7313923 ETC



Boost Natural Gas 07/02/2018 IE00BVFZGL94 30751 USD 615294.8463 20.0089378 ETC



Boost BTP 10Y 5x 07/02/2018 IE00BYNXNS22 180650 EUR 7961351.542 44.070587 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 07/02/2018 IE00BYNXPH56 76676 EUR 4218733.233 55.0202571 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 07/02/2018 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1756036.592 91.2037287 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 07/02/2018 IE00BYNXPK85 14586 EUR 923129.6842 63.2887484 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 07/02/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 2441120.124 104.8501041 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 07/02/2018 IE00BYTYHS72 70880 USD 3384922.605 47.7556801 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 07/02/2018 IE00BYTYHR65 477057 USD 6809971.167 14.2749633 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 07/02/2018 IE00BYTYHN28 29028 USD 7458913.552 256.9558203 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 07/02/2018 IE00BYTYHM11 11000 USD 243698.6783 22.1544253 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 07/02/2018 IE00BYTYHQ58 44167091 USD 8115336.384 0.1837417 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 07/02/2018 IE00BYMB4Q22 51283 EUR 8543433.984 166.5938807 ETP



Boost Bund 30Y 3x 07/02/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 337063.3169 114.6473867 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 07/02/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 26408270.25 10235.76366 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 07/02/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 425148.5249 121.4710071 Short Daily ETP



