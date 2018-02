Gaimersheim (ots) -



Wie können wir der Gesellschaft am effektivsten etwas zurückgeben? Diese Frage nimmt sich BFFT seit jeher zu Herzen und setzt sich für hilfsbedürftige Mitmenschen ein. Durch den freiwilligen Verzicht auf ein kleines Geburtstagsgeschenk konnte BFFT mit seinen Mitarbeitern nun 3000 Euro an Goals for Kids spenden.



Nachdem bereits die Tochterfirma BFFT aeromotive eine Spende von 2000 Euro initiiert hatte, legt die Muttergesellschaft nun noch einen drauf: Im vergangenen Jahr hatten alle BFFTler die Möglichkeit, ihr Geburtstagsgeschenk einzulösen oder den Wert des Präsents zu spenden.



Dies wurde von der Belegschaft auf überwältigende Weise genutzt: Über 90 Prozent aller BFFT-Mitarbeiter haben sich dazu entschlossen, ihr Geburtstagsgeschenk an kranke oder sozialschwache Kinder und Jugendliche aus der Region weiterzugeben. Insgesamt kam so ein Betrag von etwas über 1500 Euro zusammen, welchen die BFFT-Chefetage auf die runde Summe von 3000 Euro verdoppelte.



Anfang Februar war es schließlich soweit und BFFT-CEO Markus Fichtner überreichte den symbolischen Spendenscheck an Steffi Praunsmändtl, die Vorsitzende von Goals for Kids e.V. (im Bild links) und Beirätin Stefanie Büchl. "Es ist BFFT und mir persönlich eine Herzensangelegenheit, mit dieser Spende Kindern zu helfen, die weniger Glück im Leben hatten als viele andere. Soziale Verantwortung bedeutet für uns, Spenden bewusst an ausgewählte Einrichtungen zu vergeben, die damit sinnvolle Projekte unterstützen. Dass Goals for Kids mit unserer Spende jungen Menschen in und um Ingolstadt hilft, macht dieses Engagement für BFFT nur noch reizvoller." so Fichtner.



Auch Steffi Praunsmändtl zeigte sich nachhaltig begeistert: "Ich freue mich über die erneute Aktion von BFFT, mit dieser Spende unsere Projekte für benachteiligte Kinder zu unterstützen. Es ist schön zu sehen, dass der regionale Bezug für dieses internationale Unternehmen eine wichtige Rolle spielt".



