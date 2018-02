Köln (ots) -



nach den erfolgreichen ARD / WDR-Fernsehfilmen rund um die beiden langzeitarbeitslosen Ruhrpottler und leidenschaftlichen Schnitzel-Liebhaber Günther Kuballa (Armin Rohde) und Wolfgang Krettek (Ludger Pistor) geht die Schnitzel-Reihe jetzt im WDR Fernsehen in Serie: "Schnitzel XXL" - die Dreharbeiten für sechs Folgen laufen noch bis Ende März in Köln und Umgebung.



Seit Ex-Tierpfleger Günther und Ex-Herrenausstatter Wolfgang ihre Jobs verloren haben, teilen die beiden Freunde eine Sehnsucht: Endlich wieder ins Arbeitsleben zurückkehren, eigenes Geld verdienen, um sich als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft zu fühlen. An Ideen mangelt es den Hartz IV-Empfängern nicht. Doch das Schicksal und insbesondere Frau Gottschalk (Ramona Kunze-Libnow), ihre Beraterin im Dortmunder Jobcenter, haben immer wieder ganz eigene Pläne mit den beiden. In den sechs 45-minütigen Episoden kämpfen die beiden Freunde in teils sehr prekären Arbeitsstellen um ihr Glück und ihre Würde. Eins hat dabei, so unterschiedlich wie die Freunde auch sein mögen, dennoch Bestand: ihre unverbrüchliche Freundschaft und ihr Zusammenhalt Wir möchten Sie herzlich zu einem Set-Fototermin im Motiv Jobcenter einladen:



Mittwoch, 14. Februar 2018 Stolberger Straße 1 (Produktionsbüro Bavaria) 50933 Köln Foto-/Pressetermin: 17.00 Uhr



Für Fotos und Kurzinterviews zur Verfügung stehen (abhängig vom Verlauf der Dreharbeiten) die Hauptdarsteller Armin Rohde und Ludger Pistor, Ramona Kunze-Libnow, Regisseur Wolfgang Murnberger, Produzentin Gabriele Graf und der verantwortliche WDR-Redakteur Götz Bolten.



Videoaufnahmen bedürfen der vorherigen Absprache.



"Schnitzel XXL" ist eine Produktion der Bavaria Fiction GmbH / Niederlassung Köln im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks. Produzenten sind Gabriele Graf und Oliver Vogel, Götz Bolten der verantwortliche WDR-Redakteur.



