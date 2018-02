Hamburg (ots) -



Neue internationale Shell Studie verdeutlicht erstmals Einfluss von Stimmungen auf das eigene Fahrverhalten und die Effizienz am Steuer.



Rüpel scheinen unter den deutschen Autofahrern eher die Ausnahme als die Regel zu sein. Das ergab eine Studie von Goldsmiths, University of London im Auftrag von Shell, bei der unter anderem biometrische Daten der Teilnehmer während des Fahrens erfasst und ausgewertet wurden. Demnach schneiden die deutschen Autofahrer mit einem Effizienzwert* von 69 aus 100 möglichen Punkten klar besser ab als Türken (66), Malaysier (61), Niederländer (52) und Südafrikaner (51). Lediglich philippinische Autofahrer (72) fahren noch vorausschauender und damit insgesamt effizienter als die Deutschen.



"Was viele von uns aus dem Alltag kennen, hat die 'Shell Drives You'-Studie nun auch wissenschaftlich untermauert. Darüber hinaus haben wir erstmals nachgewiesen, welchen Einfluss persönliche Stimmungen auf die Leistungsfähigkeit am Steuer haben können", sagt Studienleiter Dr. Chris Brauer von Goldsmiths, University of London.



So deuten die erhobenen Daten darauf hin, dass negative Gemütszustände wie Wut, Angst, Sorge oder Trauer sowie fehlende emotionale Stabilität unter Autofahrern in Deutschland zu mehr Stress am Steuer beitragen. Ein glückliches und entspanntes Gemüt führt hingegen dazu, dass Autofahrer hierzulande weniger gestresst, abgelenkt und laut eigener Wahrnehmung auch sicherer unterwegs sind. Sie genießen ihre Fahrten häufiger und weisen insgesamt ein positiveres Gesamtfahrerlebnis auf.



Autofahrer, die nach eigenen Angaben schlecht geschlafen haben, zu wenig tranken oder unter Zeitdruck standen, gaben von sich aus an, beim Fahren abgelenkter und damit weniger effizient unterwegs gewesen zu sein. Auch wer besonders lange am Steuer sitzt, weist im Durchschnitt eine geringere Leistungsfähigkeit auf als jene Autofahrer, die sich regelmäßig Pausen gönnen.



"Die Studienergebnisse legen Autofahrern zum einen nahe, möglichst gesund zu leben und sowohl vor als auch während der Fahrt genug Zeit einzuplanen, um sicher und entspannt anzukommen", sagt Patrick Carré, Chef des Shell Tankstellengeschäftes in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Zum anderen zeigt die Studie, dass es sich lohnt, auf die eigenen Stimmungen beim Autofahren zu achten. Wer sie kennt und weiß, wie er sie aktiv beeinflusst, kann damit auch positiv auf die eigene Leistungsfähigkeit am Steuer einwirken. So hat am Ende jeder die Qualität seiner Autofahrten auch selbst in der Hand."



ÜBER DIE INTERNATIONALE STUDIE "SHELL DRIVES YOU"



Bei der "Shell Drives You"-Studie wurden allein in Deutschland binnen zwei Wochen (15. bis 28. September 2017) fast 300.000 Einzeldaten von 267 teilnehmenden Autofahrern erfasst und ausgewertet, die komplexe Rückschlüsse auf das Fahrverhalten in speziellen Situationen zulassen. In Fragebögen wurden Persönlichkeitsmerkmale und Gewohnheiten aller Probanden erhoben, außerdem zeichneten Tracking-Armbänder im gesamten Untersuchungszeitraum biometrische Parameter auf. Über die Shell App wurde unter anderem die Qualität jeder einzelnen Fahrt hinsichtlich Beschleunigungs- und Bremsverhalten, Fahrtdauer und Geschwindigkeit bewertet, während ein Chat-Bot nach jeder Fahrt die Fahrerselbstwahrnehmung in puncto Sicherheit, Effizienz, Spaß und Ablenkung beim Fahren abfragte. Auch Echtzeitdaten zu Verkehrslage und Wetter flossen in die Auswertung ein. Shell möchte die Erkenntnisse der "Shell Drives You"-Studie nutzen, um dazu beizutragen, das Fahrerlebnis aller Autofahrer im Sinne von GO WELL weiter zu verbessern. Weitere Informationen zur "Shell Drives You"-Studie sowie eine ausführliche Zusammenfassung der Ergebnisse finden Sie auf www.shell.de/shelldrivesyou.



ÜBER DIE MISSION GO WELL



Shell ist Vorreiter bei der Entwicklung innovativer Kraft- und Schmierstoffe und steht für höchste Qualität in Sachen Effizienz, Motorschutz und Performance. Doch Shell ist weit mehr als das. Zahlreiche Services und Produkte für Mensch und Auto sorgen dafür, dass sich täglich 1,5 Millionen Kunden in Deutschland "wie ein Gast" fühlen. Shell versucht, die Bedürfnisse von Autofahrern zu verstehen und weiß, wie viel Zeit ihres Lebens diese im Auto verbringen. Diese großen und kleinen Reisen des Lebens will Shell einfacher, angenehmer und entspannter gestalten - etwa mit hochwertigen Kaffeevariationen und Snacks im deli2go Shop, mit der digitalen Bezahlmethode Shell SmartPay oder Car-Care-Produkten. Das alles macht die Shell Station zum One-Stop-Erlebnis und vereinfacht das Leben der Kunden spürbar. Shell macht die tägliche Mobilität angenehmer. Schließlich kommt es nicht nur darauf an, wohin man unterwegs ist, sondern wie. GO WELL.



* Der Performance/Efficiency Score berechnet sich aus der Summe der abrupten Brems- und Beschleunigungsvorgänge in Kombination mit dem Smooth Trip Score (durchschnittliche Dauer einzelner Beschleunigungs- und Bremsvorgänge während einer Fahrt). Die Summen der Beschleunigungs- und Bremsvorgänge gehen jeweils zu 25 Prozent in die Wertung ein, der Smooth Trip Score zu 50 Prozent. Die Daten wurden mit Einwilligung der Teilnehmer über das GPS-Signal des Smartphones gemessen und mit der Shell App ausgewertet.



