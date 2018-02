Gluco-ChaserTM Inc. freut sich, mitzuteilen, dass sein Prototyp eines Einweg-Teststreifensensors zur Blutzuckerkontrolle (Blood Glucose Monitoring, BGM) durch nicht-enzymatische Elektrochemie ein 5-sekündiges Blutzuckermessergebnis aus humanem Vollblut erlangen konnte (Applied Materials Today, 10, 24. März 2018, "Disposable Non-enzymatic Blood Glucose Sensing Strip Based on Nanoporous Platinum Particles" https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352940717302445). Damit wird die Genauigkeit der patentrechtlich geschützten Technologie zur Nutzung nanoporöser Sensoren von Gluco-Chaser (Error-Grid-Analyse A+B 98 %; N=100) nicht beeinträchtigt. Darüber hinaus eröffnet dies die Möglichkeit, der Blutzuckerkontrolle ganz allgemein zu wirtschaftlichem Erfolg zu verhelfen und ist ein starker Erfolgsindikator für die kontinuierliche Blutzuckerkontrolle (Continuous Glucose Monitoring, CGM) von Gluco-Chaser, das bei Tierversuchen 5 Tage ohne Kalibrierung arbeitete.

Vorigen November hat Gluco-Chaser über den funktionierenden Prototyp des CGM-Sensor berichtet (https://www.businesswire.com/news/home/20171121005451/en/Gluco-Chaser-Releases-Working-Prototype-Proprietary-Non-Enzymatic-Electrochemical). Durch die Möglichkeit der Massenproduktion nicht-enzymatischer nanoporöser Schichten ist Gluco-Chaser voraussichtlich in der Lage, sowohl CGM als auch BGM zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. Darüber hinaus erreichten die CGM-Sensoren eine Konditionierung innerhalb von 30 Minuten, was bisher ohne Beispiel ist.

Gluco-Chaser arbeitet mit Knobbe Martens, einer führenden Patentanwaltskanzlei (Irvine, CA), zusammen. Im Jahre 2017 hat das Unternehmen zwei vorläufige US-Patentanmeldungen und fünf reguläre US-Patentanmeldungen eingereicht. Gluco-Chaser plant die Einreichung weiterer US-Patentanmeldungen und möchte seine Erfindungen zusätzlich international schützen lassen. In Folgenden finden Sie eine Liste der vorläufigen Patentanmeldungen des Unternehmens:

Anmeldungs-Nr. Titel 15/844.479 Blutzuckermesssystem und -verfahren 15/844.484 Verfahren zur Herstellung einer Kolloid- und nanoporösen Schicht 15/844.507 Nicht-enzymatische Blutzuckermessung durch eine nanoporöse Struktur und Konditionierung dieser nanoporösen Struktur 15/845.668 Blutzuckermessvorrichtung, die die Präsenz von Störungen, Ascorbinsäure und Paracetamol berücksichtigt 15/844.515 Blutzuckermessgerät mit Maltose-blockierender Schicht

Diese Anmeldungen verfolgen das Ziel, bestehende Patente zu erneuern und zu aktualisieren, indem sie die dahinterliegenden wissenschaftlichen Prinzipien und die maßgeblichen Herstellungs- und Verarbeitungstechniken beschreiben. Dazu gehören (1) das massenproduktionskompatible Verfahren zur Aufbereitung von nanoporösem Platin (US 15/844.484); (2) die beispiellose 30-minütige Konditionierung eines CGM-(Continuous Glucose Monitoring)-Sensors, der die nicht-enzymatische nanoporöse Platinelektrode (US 15/844.507) enthält; sowie der (3) kalibrationsfreie Test an Versuchstieren (US 15/844.479; US 15/844.484; US 15/844.507).

Über Gluco-Chaser Gluco-Chaser ist ein DBA von UXN Inc., einem in Delaware registrierten Unternehmen (Redmond, WA) und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von UXN Co., Ltd. (Südkorea). Entwicklungen zur künftigen Nutzung der Blutzuckerkontrolle in großem Maßstab stehen im Mittelpunkt der Aufgaben des Unternehmens. Diesem Leitbild entsprechend optimiert das Unternehmen die entsprechenden Technologien bereits seit über zehn Jahren.

