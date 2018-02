Paris - Nach den insbesondere politischen Überraschungen des Jahres 2016 begannen wir das Jahr 2017 mit Vorsicht, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer von La Financière de l'Echiquier.In Europa hätten wichtige Wahlen bevorgestanden, Donald Trump habe sein Amt offiziell angetreten und China habe sich für eine Erneuerung seiner führenden Kader bereitgemacht. Wie hätten sich diese zahlreichen Termine auf die Märkte ausgewirkt? In den meisten Fällen seien keine besonderen Ereignisse eingetreten, aber es habe ein paar positive Überraschungen gegeben, insbesondere in Frankreich.

