Berlin - GAM-Investmentexperten geben ihre Einschätzungen zu den Marktbewegungen in dieser Woche: Nach einer ungewöhnlich langen Ruhephase kehrt die Volatilität zurück.Das auffälligste Merkmal dieser turbulenten Marktbewegungen ist die Diskrepanz zwischen den Veränderungen bei den Aktienkursen verglichen mit anderen Anlageklassen, so Larry Hatheway, Group Head of Investment Solutions und Chefökonom. Zu den meistgehandelten Trades (sogenannten "crowded trades") hätten Long-Positionen auf die Aktienmärkte und Short-Positionen auf die implizite Aktien-Volatilität gezählt. Entsprechend hätten die aktuellen Marktbewegungen bei vielen Anlegern Trigger in ihren Risikomanagement-Systemen ausgelöst, die dann automatisch diese Positionen zu verkaufen begonnen hätten - was den Ausverkauf noch weiter beschleunigt habe.

