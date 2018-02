Der norwegische Mischkonzern Orkla (ISIN: NO0003733800) will eine Dividende in Höhe von 2,60 Kronen (ca. 0,27 Euro) für das Jahr 2017 auszahlen. Für das Jahr 2016 wurde ebenfalls eine Dividende von 2,60 Kronen ausgeschüttet. Zusätzlich erhielten die Aktionäre im letzten Jahr eine Sonderdividende in Höhe von 5 Kronen nach dem Verkauf des 50-Prozent Anteils an dem Aluminiumverarbeiter Sapa. Beim derzeitigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...