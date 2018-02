Der S&P 500 steckt in einer äußerst prekären Situation. Bereits seit Wochen begleiten wir den Index an dieser Stelle dabei, eine Trendbeschleunigung zu installieren und den langfristigen Aufwärtstrendkanal (rot dargestellt) mit einem aufwärtsgerichteten Ausbruch aufzuhebeln. Es sah zwischenzeitlich auch so vielversprechend aus! Der Ausbruch gelang zunächst. Anschlusskäufe sorgten dafür, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...