DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.42 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.666,30 -0,07% -0,36% Euro-Stoxx-50 3.409,03 -1,32% -2,71% Stoxx-50 3.043,31 -0,88% -4,23% DAX 12.429,82 -1,28% -3,78% FTSE 7.215,72 -0,88% -5,31% CAC 5.200,39 -1,06% -2,11% Nikkei-225 21.890,86 +1,13% -3,84% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,05 +3

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,31 61,79 -0,8% -0,48 +1,4% Brent/ICE 65,02 65,51 -0,7% -0,49 -1,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.311,53 1.318,47 -0,5% -6,95 +0,7% Silber (Spot) 16,30 16,38 -0,5% -0,08 -3,8% Platin (Spot) 972,10 980,55 -0,9% -8,45 +4,6% Kupfer-Future 3,07 3,09 -0,5% -0,02 -6,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einem leichten Minus dürfte die Wall Street in den Handel am Donnerstag starten. Damit dürfte sich die negative Tendenz des Vortages, als die Kurse im späten Handel ins Minus gerutscht sind, zunächst fortsetzen. Ein Hinweis auf den weiteren Handelsverlauf ist dies allerdings nicht, denn die Nervosität und damit auch die Volatilität des Marktes bleibt weiterhin hoch. Dabei sind die Blicke vor allem auf die Entwicklungen am Anleihemarkt gerichtet, ob die Renditen weiter zulegen. Deren Anstieg hatte die Wall Street am Vortag im späten Handel ins Minus gedrückt. Mit 2,83 Prozent liegt die Rendite zehnjähriger Papiere aktuell auf dem Niveau vom Mittwoch. Auch die politischen Entwicklungen dürften das Sentiment bestimmen. Im Ringen um die Abwendung einer erneuten Haushaltssperre für die US-Bundesbehörden sind Fortschritte erzielt worden. Die Spitzen der Republikaner und Demokraten im Senat vereinbarten eigenen Angaben zufolge nun ein Haushaltsgesetz, das für zwei Jahre gelten soll. Allerdings wird dazu noch die Zustimmung des Repräsentantenhauses benötigt, die als keineswegs gesichert gilt. Die Tesla-Aktie zeigt sich vor der Startglocke mit einem Abschlag. Der US-Elektroautobauer scheint die Produktionsprobleme beim Massen-Auto Model 3 allmählich in den Griff zu bekommen und meldete mit der Bekanntgabe der Quartalszahlen, dass er das zweimal verschobene Ziel, 5.000 Exemplare des Model 3 pro Woche zu bauen, zum Ende des zweiten Quartals 2018 erreichen wird. Im vierten Quartal schrieb Tesla einen Verlust von 675 Millionen Dollar, den Analysten aber noch etwas höher erwartet hatten. Der Umsatz übertraf die Prognosen knapp.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis

22:10 US/Expedia Inc, Ergebnis 4Q

22:20 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q

22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 231.000 zuvor: 230.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Verunsicherung der Investoren nach den kräftigen Kursverwerfungen zum Wochenbeginn wirkt auch am Donnerstag noch nach. Nach der deutlichen Erholungsbewegung am Vortag wurden bis Donnerstagmittag diese Gewinne bereits wieder abgegeben. "Die Märkte seien noch nicht "sauber" seien", heißt es im Handel. Anleger bauten nach wegen der vollzogenen Wende in der Volatilität die Risiken in den Portfolios ab. Das Interesse der Softbank an dem Schweizer Rückversicherer Swiss Re lenkt den Blick auf den Sektor, die europäischen Versicherer notieren im Schnitt nur 0,2 Prozent im Minus. Mit Aufschlägen von 4,1 Prozent stellen Swiss Re hier den Gewinner. Die Aktie profitiert von Verhandlungen über einen Softbank-Einstieg. Der japanische Konzern könnte bis zu ein Drittel des Kapitals übernehmen, heißt es. Das Volumen könnte bei mehr als 10 Milliarden Dollar liegen. Daneben steht auch der Bermuda-Versicherer XL Group im Blick - angeblich soll die Allianz Interesse an einem Einstieg haben. Für das Allianz-Papier geht es 1,9 Prozent nach unten. Nach Zahlen geht es für Zurich Insurance um 2,3 Prozent aufwärts. Damit profitiert der Kurs von einem Aktienrückkaufprogramm über 1 Milliarde Dollar. Zudem will Zurich Insurance erstmals seit längerem die Dividende erhöhen. Commerzbank steigen 1 Prozent. Die Commerzbank hat das erste von zwei deklarierten Übergangsjahren mit einem kleinen Gewinn abgeschlossen. Dieser fiel sowohl auf Quartals- als auch Jahressicht höher aus als von Analysten erwartet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:18 Mi, 17:39 % YTD EUR/USD 1,2238 -0,12% 1,2287 1,2281 +1,9% EUR/JPY 134,14 +0,09% 134,72 134,41 -0,8% EUR/CHF 1,1567 +0,05% 1,1589 1,1583 -1,2% EUR/GBP 0,8809 -0,27% 0,8829 1,1302 -0,9% USD/JPY 109,61 +0,22% 109,63 109,43 -2,7% GBP/USD 1,3891 +0,14% 1,3915 1,3883 +2,8% Bitcoin BTC/USD 8.554,56 +9,04% 8.084,00 7.967,18 -40,44

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach dem am Mittwoch weitgehend in sich zusammengefallenen Versuch einer Erholung, ist ein erneuter Versuch am Donnerstag in Ostasien halbwegs geglückt. An den meisten Handelsplätzen der Region legten die Indizes etwas zu. Dass die Erholung nicht stärker ausfiel dürfte den US-Börsen geschuldet sein, wo es im späten Geschäft am Mittwoch nach unten gegangen war. Am stärksten kam Tokio voran.Der Aktienmarkt in Schanghai blieb dagegen deutlich zurück, der Schanghai-Composite fiel um 1,4 Prozent. Schanghai habe als eine der wenigen Börsen in der bisherigen Jahresbilanz noch ein Plus aufgewiesen, hieß es dazu. Teilnehmer sprachen übergeordnet von einer Fortsetzung der zuletzt deutlich gestiegenen Volatilität. Die Akteure beschäftigten sich gedanklich weiter mit Ursachen und Auslöser des jüngsten Ausverkaufs. Deutlich höher als gedacht ausgefallene Ex-und Importe Chinas im Januar stützten den Aktienmarkt in Schanghai nicht. In Hongkong schloss der HSI erstmals nach fünf Handelstagen in Folge wieder im Plus. Unterstützung erhielt er von Kursgewinnen bei Immobilienaktien. Eine Goldman-Sachs-Prognose sinkender Kohlepreise lastete auf Aktien wie Yanzhou und China Coal. Sie gaben um 3 bzw 0,8 Prozent nach. Die Analysten rechnen unter anderem mit einem strukturellen Überangebot an Kohle. Gesucht waren in Tokio Autoaktien nach robusten Quartalszahlen. Toyota verteuerten sich um 2,5 Prozent, Subaru um 1,9 Prozent.

CREDIT

Bei einem insgesamt ruhigen Geschäft richten sich die Augen der Anleger auf die geplante Emission der neuen 7-jährigen griechischen Staatsanleihen am Donnerstag. Wegen der Turbulenzen an den Finanzmärkten in den vergangenen Tagen war die Emission verschoben worden. Es ist nicht die erste Emission des Landes seit der Schuldenkrise. Griechenland platzierte im vergangenen Sommer bereits erfolgreich eine 5-jährige Anleihe, nachdem Griechenland drei Jahren den Kapitalmärkten ferngeblieben war. Mit Blick auf Unternehmensanleihen bleibt die Nachfrage hoch. Die lebhafte Nachfrage nach neuen Transaktionen zeige, dass die Widerstandsfähigkeit der Credit Spreads in den vergangenen Tagen kein Zufall war, so die Commerzbank. Sofern sich die Risikostimmung weiter stabilisiere, könnten sich die Kaufgelegenheiten in Luft auflösen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Allianz interessiert sich für Bermuda-Versicherer XL - Agentur

Die Allianz SE, Europas größter Versicherer nach Marktkapitalisierung, interessiert sich laut einem Medienbericht für den Bermuda-Versicherer XL Group Ltd. Allianz sei einer von mehreren Versicherern, die sich für eine Übernahme von XL interessierten, zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg mehrere mit der Sache vertraute Personen. Allianz schaue sich XL an, um sein Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft in den USA zu stärken.

Commerzbank-Chef bleibt bei Dividendenaussichten vage

Der Ankündigung einer Dividende für das Jahr 2018 hat Commerzbank-Chef Martin Zielke bislang keine Zahl folgen lassen. Es sei unprofessionell, dazu schon etwas zu sagen, machte Zielke auf der Bilanzpressekonferenz des DAX-Konzerns deutlich, zumal man ja bislang auch keine Ergebniserwartung formuliert habe.

Deutsche Beteiligungs AG mit Jahresstart zufrieden - Ausblick bestätigt

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat im ersten Quartal ihres Geschäftsjahres 2017/18 ein Konzernergebnis von 11,4 Millionen Euro erzielt. Im Vorjahr hatte das Ergebnis bedingt durch die Veräußerung einer Beteiligung bei 14,1 Millionen Euro gelegen. Insbesondere verbesserte Ergebniserwartungen der Portfoliounternehmen haben den Wert der Beteiligungen insgesamt gesteigert, so das Unternehmen.

DMG Mori übertrifft eigene Jahresziele

Der Werkzeugmaschinenhersteller DMG Mori hat im vergangenen Jahr seine selbst gesteckten Ziele übertroffen. Der Auftragseingang stieg um 16 Prozent auf rund 2,76 Milliarden Euro. Das ist mehr, als das SDAX-Unternehmen zuletzt mit rund 2,6 Milliarden Euro in Aussicht gestellt hatte.

Grenke übertifft eigenes Gewinnziel und erhöht die Dividende

February 08, 2018

Die Grenke Gruppe hat im vergangenen Jahr dank guter Deckungsbeiträge ihre eigene Zielsetzung leicht übertroffen und erhöht die Dividende. Auch für das laufende Jahr stellt die im SDAX-notierte Leasing-Gesellschaft aus Baden-Baden eine weitere Gewinnverbesserung in Aussicht. Für 2017 berichtete Grenke ein Wachstum beim Konzerngewinn von 21,1 Prozent auf 125 Millionen Euro bzw je Aktie von 2,74 (Vorjahr: 2,29) Euro.

Heidelberger Druck nach neun Monaten auf operativem Zielkurs

Der Maschinenbauer Heidelberger Druck sieht sich dank der Nachfrage nach Digitaldruckmaschinen operativ nach drei Quartalen auf Kurs, seine Jahresziele für 2017/18 zu erreichen. "Heidelberg vollzieht konsequent den Wandel zu einem modernen digitalen Technologie-Unternehmen. Unsere neuen digitalen Lösungsangebote stoßen auf die erhoffte große Kundennachfrage", sagte der Vorstandsvorsitzende Rainer Hundsdörfer.

HHLA steigert Umsatz und EBIT prozentual einstellig

Die Hamburger Hafen und Logistik AG, die den drittgrößten Seehafen in Europa betreibt, hat im vergangen Jahr Umsatz und operativen Gewinn (EBIT) einstellig prozentual gesteigert. Grund hierfür waren das starke Wachstum im Welthandel, von dem sowohl die Hafenlogistik, der Containerumschlag als auch das sogenannte Intermodalgeschäft - also der Transport zwischen den europäischen Seehäfen über Schiene und Straße - profitierte.

Leoni übertrifft 2017 eigene Umsatz- und EBIT-Schätzung

Der Automobilzulieferer Leoni hat im vergangenen Jahr sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die eigenen Erwartungen dank eines starken Schlussquartals übertroffen. Da das Ergebnis deutlich überproportional zum Umsatz stieg, kletterte auch die Marge rasant. Die Umsätze stiegen laut Mitteilung 2017 um 11 Prozent auf einen neuen Rekord von 4,9 Milliarden Euro.

Wacker Chemie schafft dank guter Nachfrage die Jahresziele

Bei Wacker Chemie lief es im vergangenen Jahr dank reger Nachfrage in der Chemie sowie im Geschäft mit Polysilicium rund. Der Münchener Konzern hat seine zwei Mal höher gesteckten Ziele geschafft und auch die Erwartungen des Marktes erfüllt. Im Gesamtjahr steigerte die im MDAX notierte Gesellschaft den Umsatz dank höherer Absatzmengen nach vorläufigen Berechnungen um 6 Prozent auf 4,92 Milliarden Euro.

CFO Ohler: Wacker Chemie wird wieder mehr investieren

Bei Wacker Chemie stehen die Zeichen 2018 angesichts einer guten Nachfrage weiter auf Wachstum. "Die Kundennachfrage war und ist ausgezeichnet", sagte Finanzvorstand Tobias Ohler im Interview mit Dow Jones Newswires. In den kommenden Jahren will das im MDAX notierte Unternehmen auch die Investitionen erhöhen, nachdem vergangenes Jahr etwas weniger investiert wurde.

Akzo Nobel sieht Trennung von Spezialchemiegeschäft auf Kurs

Das Farben- und Spezialchemieunternehmen Akzo Nobel hat die interne Trennung von seinem Spezialchemiegeschäft vollzogen. Wie der niederländsche Konzern bei Vorlage der vorläufigen Ergebnisse für 2017 mitteilte, liegt damit auch die vollständige Trennung von dem Bereich entweder "über einen privaten Verkauf oder durch eine rechtliche Abspaltung für April 2018" auf Kurs. Das Spezialchemiegeschäft wird künftig als nicht fortgeführte Aktivitäten ausgewiesen.

US-Steuerreform bewahrt Nissan vor Rückgang des Nettogewinns

Der japanische Autohersteller Nissan hat aufgrund der US-Steuerreform seine Jahresprognose angehoben. Die Nissan Motor Co sieht den Nettogewinn in seinem noch bis Ende März laufenden Geschäftsjahr nun bei 705 Milliarden Yen (umgerechnet rund 5,25 Milliarden Euro). Ohne den Sonderertrag aus der US-Steuerreform in Höhe von 207,7 Milliarden Yen wäre das Nettoergebnis unter das Vorjahresniveau von 535 Milliarden Yen gerutscht.

Thomas Cook profitiert im 1. Quartal 2017/18 vom Airline-Geschäft

Der britische Reisekonzern Thomas Cook hat in seinem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 den Umsatz gesteigert und den operativen Verlust verringert. CEO Peter Fankhauser sprach von einem guten Start in das neue Geschäftsjahr und äußerte sich zuversichtlich mit Blick auf das wichtige Sommergeschäft. Die Erlöse kletterten von Oktober bis Dezember um 7 Prozent auf 1,749 Milliarden britische Pfund.

Höhere Preise und Produktion bringen Total voran

Höhere Ölpreise und eine ebenfalls höhere Produktion haben der Total SA im vierten Quartal einen Gewinnsprung um 86 Prozent beschert. Geholfen haben dem französischen Öl- und Gaskonzern auch geringere Produktionskosten. Der Nettogewinn kletterte auf 1,02 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 548 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum.

Unicredit mit bestem vierten Quartal seit einem Jahrzehnt

Die italienische Großbank Unicredit hat im vierten Quartal 2017 so gut abgeschnitten wie schon lange nicht mehr. Die Unicredit SpA verdiente von Oktober bis Dezember unterm Strich 801 Millionen Euro, nachdem im vierten Quartal 2016 wegen umfangreicher Restrukturierungsmaßnahmen noch ein Verlust von 13,56 Milliarden Euro angefallen war. Damals hatte Unicredit auch rund 9,6 Milliarden Euro für faule Kredite zurückgestellt.

Voestalpine übertrifft Vorjahresgewinn nach 9 Monaten

Bei Voestalpine hat sich die starke Geschäftsentwicklung auch im dritten Quartal 2017/18 fortgesetzt. Mit einem um fast 62 Prozent höheren Nettogewinn von 556 Millionen Euro im Neunmonatszeitraum übertraf der österreichische Stahl- und Technologiekonzern bereits jetzt den Wert des Vorjahres. Damals waren netto 527 Millionen Euro verdient worden.

Steuerreform beschert T-Mobile US Milliarden-Gewinn

Der Aufwärtstrend beim US-Mobilfunkanbieter T-Mobile US ist ungebrochen. Die Steuerreform in den USA bescherte der Tochter der Deutschen Telekom AG im vierten Quartal 2017 unterm Strich einen Milliarden-Gewinn. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) war nach Angaben des Unternehmens so hoch wie noch nie in einem Schlussquartal. Ihr Gewinnziel für 2017 übertraf die US-Tochter, die auch in diesem Jahr mehr verdienen und neue Kunden anlocken will, leicht.

February 08, 2018

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.