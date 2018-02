Sonnige Strände und gutes Essen gibt es in Spanien genauso wie in der Türkei. Doch am Bosporus macht der Reiseveranstalter Thomas Cook besonders viel Gewinn.

Die Briten leiden gerade unter einer Kältewelle. Die Temperaturen in der Hauptstadt London liegen unter dem Nullpunkt und ein eisiger Wind fegt über die Insel. Da überrascht es nicht, dass Thomas-Cook-Chef Peter Fankhauser bei einem Gespräch mit Journalisten von "sonnigen Stränden in der Türkei" schwärmt. Doch die Begeisterung des schweizerischen Managers, der den britischen Reisekonzern seit rund dreieinhalb Jahren führt, hat noch einen ganz anderen Hintergrund: Die Margen, die sein Unternehmen dort erzielen kann.

Seit Jahren steht vor allem Spanien ganz weit oben auf der Liste der beliebtesten Reiseziele von Touristen - deutschen sowie britischen. Auch, weil die politischen Unruhen in anderen sonnigen Regionen wie Tunesien oder der Türkei viele der Urlaubsreifen abschreckten. Als die Buchungen in Spanien anzogen, hatten die spanischen Hoteliers umgehend reagiert: Sie erhöhten die Preise. Reiseanbieter wie Thomas Cook konnten die höheren Preise aber nicht eins zu eins an ihre Kunden weitergeben und mussten notgedrungen niedrigere Margen in Kauf nehmen.Das lässt sich auch an den aktuellen Ergebnissen ablesen, die Fankhauser am Donnerstag präsentierte: Der Bruttogewinn stieg in den drei Monaten bis Ende Dezember auf 376 Millionen Pfund, doch die Bruttomarge fiel um deutliche 50 Basispunkte auf 21,5 Prozent. Und auch wenn sich die Lage in Spanien aus ...

