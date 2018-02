Berlin (ots) - Die kommende bautec beantwortet Bauherren und Hausbesitzern vom 20.-23. Februar viele Fragen rund um das Thema Hausbau. Im Praxisforum Dach (Halle 20) und im Werkstoff-Forum (Halle 22) erhalten Verbraucher von den Marktführern der Baustoff- und Holzindustrie eine kompetente Fachberatung zu folgenden Themen:



- Geneigte Dächer farbig gestalten: Neue Entwicklungen der Dachindustrie hinsichtlich Farben und Deckungsarten - Geneigte Dächer sicher planen: Vorbeugender Brandschutz mit nichtbrennbaren Dämmstoffen - Dachdeckungen für flach geneigte Dächer und Flachdächer in Kombination mit Maßnahmen für den Wärme-und Feuchteschutz - Klimaschutz: Die aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV 2016) beim Neubau - Dämmmöglichkeiten für verschiedenartige Dachausführungen wie Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung oder Unterdachdämmung - Lösungen für die sichere Regenwasserabführung



Bauen mit Holz



Auch die Themen Holz und nachwachsende Rohstoffe spielen in Halle 20 eine wichtige Rolle, denn natürliche Materialien werden beim Hausbau immer beliebter. Die Einsatzgebiete sind dabei vielfältig:



- Innenausbau - Maßnahmen für die Energieeinsparung und Wärmedämmung - Fußbodengestaltung - Fenster und Türen - Glas-Kombinationen - Nutzung von Dämmstoffen wie Seegras, Stroh oder Kork



Tieferen inhaltlichen Einblick erhalten Fachexperten und Bauherren beim Ingenieurbautag am 22.Februar 2018 und beim Holzbautag für Architekten am 23. Februar, veranstaltet vom Informationsdienst Holz.



Über die bautec



Die bautec - Internationale Fachmesse für Bauen und Gebäudetechnik - findet alle zwei Jahre in Berlin statt. 35.000 Besucher informierten sich auf der jüngsten Veranstaltung bei 502 Ausstellern aus 17 Ländern über die neuesten Produkte, Services und Themen der nationalen und internationalen Bau- und Immobilienwirtschaft. Der energetische Systemverbund von Gebäudehülle und intelligenter Gebäudetechnik steht dabei im Mittelpunkt. Veranstalter der bautec ist die Messe Berlin, ideeller Träger der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. Die 18. bautec findet vom 20. bis 23. Februar 2018 auf dem Berliner Messegelände in den Hallen 20 bis 26 statt. In der parallel laufenden GRÜNBAU BERLIN finden Fachbesucher alles zum Thema Garten- und Landschaftsbau. Mehr Informationen stehen online unter www.bautec.com bereit.



