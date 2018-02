Baden-Baden (ots) -



"odysso - Wissen im SWR" untersucht, woran gute Pflege scheitert / Donnerstag, 15. Februar, 22 Uhr, SWR Fernsehen



Die Pflegekräfte gehen auf die Straße, demonstrieren und schlagen Alarm: Sie sind überlastet, schlecht bezahlt, klagen über unhaltbare Zustände an ihren Arbeitsplätzen. Zu viele Menschen müssen in Deutschland von viel zu wenigen Pflegern betreut werden. Die Folge: hohe Burnout-Raten, drastische Krankenstände oder Frühverrentung in der Pflegebranche. Das Wissensmagazin "odysso: Woran scheitert gute Pflege?" zeigt am Donnerstag, 15. Februar 2018, um 22 Uhr im SWR Fernsehen, dass viele Pflegerinnen und Pfleger selbst erkranken unter dem Druck eines Systems, das gnadenlos auf Profit ausgerichtet ist.



Gute Pflege ist möglich



100.000 Pflegekräfte fehlen derzeit in Deutschland, Tendenz steigend. Denn es mangelt an Nachwuchs in der Pflegebranche, auch wenn Pflegewissenschaftler unermüdlich für eine größere Anerkennung der Pflegeberufe kämpfen. "odysso" geht auf Spurensuche. Das SWR Wissensmagazin berichtet, wie junge Menschen für den Pflegeberuf gewonnen werden können und spricht mit Pflegerinnen und Pflegern, Ärztinnen und Ärzten sowie Experten der Pflegeverbände und der Krankenhausgesellschaft. Außerdem stellt es Konzepte vor, die zeigen, dass gute Pflege durchaus möglich ist.



"odysso" - das SWR Wissenschaftsmagazin mit Dennis Wilms Das SWR Wissenschaftsmagazin "odysso" stellt Zusammenhänge her und prüft Erkenntnisse der Forschung kritisch auf ihre Auswirkungen für Mensch, Gesellschaft und Umwelt. "odysso" fragt nach, welche Hoffnungen und welche Gefahren sich hinter Entdeckungen und Entwicklungen der Wissenschaft oder gesellschaftlichen Veränderungen verbergen. Durch die Sendung führt Moderator Dennis Wilms, der neben "odysso" auch die Wissensformate "Planet Wissen" (SWR Fernsehen) und "[W] wie Wissen" (das Erste) präsentiert.



