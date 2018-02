Es ist in der Tat eine seltsame Geschichte. Der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) verliert von seinem Allzeithoch vom 23. Januar aus gerechnet zeitweise rund 10 Prozent an Wert. Normalerweise ein Kurseinbruch, der Anleger und Investoren in Angst und Schrecken versetzen müsste. Aber bereits vor einigen Tagen konnte man lesen, der Absturz sei "absehbar" gewesen, auch weil der Aufwärtstrend zuvor viel zu steil verlaufen sei. Was nun?

Den vollständigen Artikel lesen ...