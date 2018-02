MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die schwarz-roten Koalitionsgespräche standen nach Darstellung von CSU-Chef Horst Seehofer in der letzten Verhandlungsnacht kurz vor dem Scheitern. Es habe die Frage im Raum gestanden "Geht's weiter oder nicht?", sagte Seehofer am Donnerstag nach einer CSU-Vorstandssitzung in München. Teilweise habe man sich angeschwiegen, teilweise sei es "bleihaltig" gewesen. Letztlich sei der Kompromiss aber ein "Akt der Verantwortung für die Demokratie" gewesen. Alle drei Parteien hätten "riesigen Schaden genommen", auf Jahre hinaus, wenn wegen der Postenverteilung - so wäre es ja in der Bevölkerung wahrgenommen worden - die Gespräche gescheitert wären./hat/ctt/DP/jha

