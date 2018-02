Unterm Strich blieb ein Gewinn von 91 Millionen US-Dollar in der Bilanz, wie der Kurznachrichtendienst am Donnerstag mitteilte. Twitter hatte bisher nur Verluste geschrieben, im Vorjahresquartal gab es noch ein Minus von 167 Millionen Dollar. Der Umsatz übertraf mit einem Plus von zwei Prozent auf 732 Millionen Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...