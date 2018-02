NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen von 215 auf 205 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Hersteller von Elektroautos habe im vierten Quartal erneut enttäuscht, schrieb Analyst David Tamberrino in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nur dank Einmaleffekten sei die Barmittelbilanz positiv. Tamberrino hält die Markterwartungen weiter für zu hoch./ag/mis

Datum der Analyse: 08.02.2018

ISIN US88160R1014

AXC0199 2018-02-08/13:40