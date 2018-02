Immobilienboom in Deutschland: Der sagenhafte Anstieg der Haus- und Wohnungspreise geht weiter - noch. Unser Ranking der 50 größten Städte zeigt, wo der Markt überdreht und wo ein Kauf noch lohnt.

Im April kommen die Möbelpacker. Dann ziehen Nadine, 38, und Mirjam Köhler, 46, mit ihren beiden Söhnen in ein Haus mit Garten. In den Hamburger Stadtteil Nettelnburg, ganz im Süden der Hansestadt. Die Lage ist praktisch für sie: Die Eltern der beiden Sozialpädagoginnen wohnen in der Nähe und können bei der Kinderbetreuung der zwei- und sechsjährigen Jungs helfen. Außerdem wollte die Familie auf jeden Fall im Hamburger Stadtgebiet bleiben. "In Schleswig-Holstein ist die Infrastruktur bei Kitas und Ganztagsschulen deutlich schlechter", sagt Nadine Köhler. Ein Umzug in den Speckgürtel rund um die Hansestadt kam daher nicht infrage.

Die Kneipen und Cafés in Altona werden sie vermissen, sagen sie. Doch auch viele Freunde sind längst weggezogen - ins Umland, der steigenden Mieten wegen. Das erleichtert den Abschied. Für ihren Traum von 150 Quadratmetern im Grünen haben sie 285.000 Euro gezahlt. Weitere 100.000 Euro werden sie noch in die sanierungsbedürftige Doppelhaushälfte stecken. Das Dach ist undicht, aber die Bausubstanz des Backsteinbaus aus den Zwanzigerjahren ist gut. Die meisten besichtigten Häuser kosteten zwischen 450.000 und 500.000 Euro. So viel hätten sie nicht finanzieren können.

Auch 385.000 Euro sind viel Geld für eine alte Doppelhaushälfte in mittelmäßiger Lage. Und doch kommen die Köhlers günstig weg. Denn, allen Warnungen zum Trotz: Der Boom der Häuserpreise will einfach nicht brechen. Auch nicht im mittlerweile zehnten Jahr.

Die Party ist noch nicht zu Ende

2017 mussten Wohnungskäufer in den 50 größten deutschen Städten laut Daten des Internetportals Immobilienscout24 elf Prozent mehr zahlen als im Jahr zuvor. In Berlin stiegen die Preise sogar um 16 Prozent, in Leipzig und Augsburg um 15 Prozent. Interessenten wie den Köhlers machen solche Anstiege das Leben schwer, Eigentümer freuen sich über Wertsteigerungen. Das wird noch so bleiben. "Die Party neigt sich zwar dem Ende zu", sagt Michael Bütter, Geschäftsführer von Immobilienscout24, "aber sie läuft noch."

2017 haben Wohnimmobilien für 37,6 Milliarden Euro den Eigentümer gewechselt, schätzt das Maklerunternehmen Engel & Völkers, das sind noch mal elf Prozent mehr als im Vorjahr. Immerhin: Der Spielraum für Preis- und Mietsteigerungen wird kleiner. Zu viele Menschen fallen als Nachfrager aus, weil sie sich das Wohnen in guten und besseren Lagen vieler Städte nicht mehr leisten können. Die Bundesbank erneuerte jüngst ihre Einschätzung, dass Immobilien in den Städten 15 bis 30 Prozent überbewertet sind. München liegt im Immobilienblasen-Index der Großbank UBS schon auf Platz fünf, hinter Vancouver, London, Stockholm und Sydney. Auch die Deutsche Bank warnt vor zu hohen Preisen in deutschen Städten. Von weiter steigenden Preisen geht sie trotzdem aus. Schließlich beschert die gute Konjunktur mehr Menschen Arbeit und steigende Einkommen. Die Kreditzinsen bleiben selbst nach den jüngsten Anstiegen noch moderat, das Angebot an Wohnraum absehbar knapp.

Preisprognosen funktionieren

Hohe und stark steigende Preise gibt es allerdings wirklich fast nur dort, in den Städten. Auf dem Land stagnieren die Quadratmeterpreise unter 1500 Euro. Und auch zwischen Großstädten gibt es massive Unterschiede. Während die Wohnungspreise in Berlin und München seit 2009 um fast 120 Prozent gestiegen sind, verteuerten sich die Angebote in Oberhausen und Gelsenkirchen nur um etwa zehn Prozent. Für den Immobilienatlas hat die WirtschaftsWoche die Städte aus Sicht von Anlegern und Selbstnutzern analysiert. Die Auswertung von Kaufpreisen, Mieten, Wirtschaftsentwicklung, Kaufkraft und anderen wichtigen Standortfaktoren zeigt Käufern und Eigentümern, wo sie noch Aussicht auf Wertzuwachs haben - und wo die Zeit für Verkäufe gekommen ist.

Der Ansatz hat sich bewährt: Immobilien in den zehn von uns 2010, 2011 und 2012 als langfristig am aussichtsreichsten bewerteten Städten haben bislang etwa ein Drittel mehr Ertrag gebracht als im Schnitt aller 50 Städte. Die zehn von uns jeweils am schlechtesten bewerteten Städte hingegen haben nur etwa die Hälfte des allgemeinen Wertzuwachses geschafft.

Investoren aus Fernost

Dieses Jahr liegen Hamburg und Frankfurt im Ranking ganz vorn, knapp vor Braunschweig und Augsburg. Detailanalysen zu den sechs Top-Großstädten Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf, Frankfurt und München liefert das Premium-Dossier der WirtschaftsWoche.

Selbstnutzer bekommen zudem eine Empfehlung, wo sie eher mieten und wo eher kaufen sollten. Von den sieben Top-Großstädten erhält in dieser Betrachtung keine ein Kaufvotum. Vielerorts sind die Kaufpreise den Mieten völlig enteilt. So mussten neu einziehende Mieter 2017 im Mittel der 50 Städte nur knapp sechs Prozent mehr einplanen als im Vorjahr. Der Anstieg lag also erneut weit unter dem elfprozentigen Sprung der Kaufpreise.

Damit sinken zum einen die Renditen von Vermietern. Zum anderen wird Mieten relativ zum Kauf attraktiver. Und wer einmal gemietet hat, der bleibt am besten: Die Bestandsmieten liegen deutlich unter den bei neuen Verträgen verlangten Summen. Spitze ist Berlin. Dort, sagen die Marktforscher von empirica-systeme, zahlen neue Mieter 34 Prozent mehr als solche, die in ihrer Wohnung bleiben. Daran, dass 55 Prozent der deutschen Haushalte zur Miete wohnen, hat sich in all den Boomjahren auch deshalb nichts geändert.

Die Chinesen kommen

